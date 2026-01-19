Per la libertà e la democrazia in Iran: domani presidio a Firenze

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Dalle 18.30 alle 19.30 la mobilitazione promossa da Amnesty, Anpi, Arci, Cgil e associazioni femminili a sostegno dei diritti e della democrazia in Iran

Presidio domani a Firenze 'Per un Iran Libero'. L'iniziativa si svolgerà in Sant’Ambrogio, domani martedì 20 gennaio dalle 18.30 alle 19.30. Ad aderire e partecipare saranno Amnesty International Toscana, Anpi (Firenze), Arci (Firenze), Cgil (Firenze), Cospe, Mani tese, Movimento Donna Vita libertà Firenze, Donna Vita libertà Associazione culturale Firenze, Associazione Donne Libere Iraniane, Donne insieme per la pace.

"PER UN IRAN LIBERO. Per la libertà e la democrazia in Iran. Con il popolo iraniano, iIlluminiamo chi resiste, non si piega, rischia tutto per i diritti, la libertà, la giustizia,  la democrazia contro il regime. Fughiamo lombra della guerra. Fermiamo la feroce repressione che uccide, arresta, condanna alla pena capitale,  isola il paese bloccando internet. Sosteniamo la mobilitazione di popolo, nonviolenta, in continuità con il movimento Donna Vita Libertà. Il futuro dell’Iran appartiene solo al suo popolo. Donna, Vita e Libertà è il nostro grido", così in una nota firmata da tutti i soggetti proponenti.

Notizie correlate

19 Gennaio 2026

Marco Masini torna con 'Perfetto Imperfetto': il nuovo progetto discografico dell'autore fiorentino

Marco Masini annuncia il suo nuovo progetto discografico 'Perfetto Imperfetto' in uscita in CD il 6 marzo e in vinile il 24 aprile. L'album, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo [...]

Certaldo
Attualità
19 Gennaio 2026

Lavori sulla Sp 64 'Certaldese II', senso unico alternato e limite 30km/h

Modifiche temporanee alla viabilità sulla Strada provinciale 64 “Certaldese II” per consentire urgenti lavori di spostamento della tubazione dell’acquedotto in prossimità del ponte sul fiume Elsa. A comunicarlo è la [...]

Attualità
19 Gennaio 2026

Pontedera: laboratorio di scrittura collettiva con Francesco Gesualdi alla Biblioteca Gronchi

Un laboratorio di scrittura collettiva condotto da Francesco Gesualdi sul tema "Limiti e capacità della scuola a insegnare a scrivere". E' quello in programma sabato prossimo, 24 gennaio, organizzato dalla [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina