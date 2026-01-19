Per la libertà e la democrazia in Iran: domani presidio a Firenze

Presidio domani a Firenze 'Per un Iran Libero'. L'iniziativa si svolgerà in Sant’Ambrogio, domani martedì 20 gennaio dalle 18.30 alle 19.30. Ad aderire e partecipare saranno Amnesty International Toscana, Anpi (Firenze), Arci (Firenze), Cgil (Firenze), Cospe, Mani tese, Movimento Donna Vita libertà Firenze, Donna Vita libertà Associazione culturale Firenze, Associazione Donne Libere Iraniane, Donne insieme per la pace.

"PER UN IRAN LIBERO. Per la libertà e la democrazia in Iran. Con il popolo iraniano, iIlluminiamo chi resiste, non si piega, rischia tutto per i diritti, la libertà, la giustizia, la democrazia contro il regime. Fughiamo l’ombra della guerra. Fermiamo la feroce repressione che uccide, arresta, condanna alla pena capitale, isola il paese bloccando internet. Sosteniamo la mobilitazione di popolo, nonviolenta, in continuità con il movimento Donna Vita Libertà. Il futuro dell’Iran appartiene solo al suo popolo. Donna, Vita e Libertà è il nostro grido", così in una nota firmata da tutti i soggetti proponenti.

