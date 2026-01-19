A Pisa un incontro aperto sul presente e sul futuro delle nuove generazioni

Un dialogo franco e senza retorica sull’adolescenza e sulle trasformazioni che attraversano il mondo giovanile.

È questo il cuore dell’incontro in programma giovedì 22 gennaio alle ore 18, a Pisa, presso Muristorti Bistrot Lounge (Lungarno Pacinotti n. 1), dal titolo “Chi sono i ragazzi di oggi?”, pensato come un momento di confronto aperto tra esperti, famiglie e cittadini.

“Sarà un confronto prezioso per comprendere le dinamiche che oggi attraversano adolescenti e famiglie in una società in continuo cambiamento” spiega la Presidente di Confcommercio Pisa Centro e ConfSport, nonché imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club, Francesca Bufalini.

“Ospite dell’iniziativa sarà Yassine el Ghild, esperto in dinamiche adolescenziali, da anni impegnato sul campo nelle politiche di solidarietà e nel lavoro con i giovani, capace di offrire uno sguardo competente e profondamente umano sulle fragilità e sulle potenzialità delle nuove generazioni”.

“Affronteremo alcuni dei nodi più complessi e attuali: l’adolescenza come fase di passaggio, il rapporto dei ragazzi con strumenti digitali e social network, il ruolo della famiglia, le relazioni educative e le principali criticità che emergono nel percorso di crescita”.

Entusiasta del nuovo appuntamento anche il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli: “Parlare di giovani significa parlare del futuro delle nostre comunità. È fondamentale creare occasioni di ascolto e confronto, fuori dagli schemi e dai luoghi comuni, per capire davvero i cambiamenti in atto e sostenere famiglie, educatori e ragazzi in un momento storico complesso ma ricco di opportunità”.

L’incontro è pensato non solo per addetti ai lavori, ma per genitori, educatori, giovani e cittadini, in un contesto informale e accogliente, dove il dialogo possa svilupparsi in modo autentico e partecipato.

Al termine è previsto un aperitivo di benvenuto.

Cena su prenotazione (333 597 66 77) al costo di 30 euro.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa