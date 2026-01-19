Pistoia si veste di maschere e colori: tornano le sfilate del Carnevale in piazza della Resistenza

Torna a Pistoia l’appuntamento con il Carnevale, una festa che intreccia tradizione popolare e voglia di stare insieme. L’edizione di quest’anno propone tre giornate di festa in piazza della Resistenza, cuore della manifestazione. La prima sfilata è in programma domenica 25 gennaio, seguita dagli appuntamenti di domenica 1 e domenica 8 febbraio. Qualora le condizioni meteo non lo consentissero, una delle sfilate potrà essere recuperata domenica 15 febbraio. L’iniziativa è promossa dal Comitato cittadino del Carnevale con la compartecipazione del Comune di Pistoia, a conferma di una collaborazione che punta a valorizzare una tradizione molto sentita, capace ogni anno di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori in un clima di festa diffusa.

Sono otto i carri allegorici protagonisti della sfilata - uno dei quali completamente nuovo ideato da Marco Pagni -, frutto del lavoro e della passione dei volontari dei quattro Rioni cittadini. Grande attenzione, come sempre, è riservata ai più piccoli: su quattro carri mascherati sarà possibile salire a bordo, per vivere l’intero percorso in piazza della Resistenza immersi tra colori, musica e coriandoli.

La sfilata seguirà il consueto tragitto, articolato in parte lungo la strada – che per l’occasione sarà chiusa al traffico – e in parte all’interno della piazza, trasformata in un palcoscenico a cielo aperto. Ogni giornata di festa sarà arricchita da un ricco programma di iniziative collaterali: trucca-bimbi, pony, esibizioni di scuole di danza e ballo, oltre agli stand gastronomici, per un Carnevale pensato per tutte le età.

«Si consolida la tradizione del Carnevale pistoiese, che ogni anno riesce a coinvolgere e a richiamare un pubblico sempre più ampio, confermandosi come un appuntamento molto atteso – sottolinea l’assessore al Turismo e alle Tradizioni Alessandro Sabella –. Desidero ringraziare per l’impegno e la dedizione i volontari dei Rioni, che hanno lavorato ai carri allegorici, e tutte le associazioni che, con le loro attività e le loro esibizioni, contribuiranno ad animare la piazza e a rendere il Carnevale un momento di festa, partecipazione e condivisione per grandi e piccoli».

Nei palchi presenti nel parco si susseguiranno le esibizioni di: Centro Ginnico Olimpia, Spazio Danza 4 Shiva, Full Feeling Dancing, Progetto Danza Toscana, Jeong Taekwondo, UP School, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu, Country Dancer, G-Style School, Royal Caribe e Avis Volley.

Per il terzo anno torna il concorso per la maschera più bella, organizzato in collaborazione con la redazione de La Nazione. Una competizione giocosa per individuare, in ogni giornata di Carnevale, i tre costumi più fantasiosi e originali. I vincitori saranno chiamati a salire sul palco per la premiazione intorno alle 16.30. I premi sono offerti da Conad Nord Ovest e Andreini giocattoli.

L'ingresso al Carnevale è gratuito fino a 10 anni di età, mentre per gli altri è previsto un contributo di 5 euro. Al momento dell'acquisto del biglietto sarà consegnato un buono sconto valido nei supermercati Conad di Pistoia e nel negozio Andreini Giocattoli.

La festa mascherata può contare sul sostegno di Conad Nord Ovest, Brandini Auto, Andreini Giocattoli, Mister Wizard e la collaborazione di Fortezza 59 e Ciemme.

«Con grande entusiasmo e con il senso di comunità che da sempre ci contraddistingue, ci prepariamo a vivere una nuova edizione del Carnevale, pronti a condividere momenti di allegria e partecipazione con tutta la città – affermano i soci Conad Nord Ovest di Pistoia –. Dopo il successo degli scorsi anni, abbiamo scelto di confermare il nostro sostegno al Comitato Cittadino, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per regalare alle famiglie pistoiesi domeniche di festa, colori e divertimento. Anche quest’anno, per ogni biglietto acquistato, i partecipanti riceveranno un buono sconto Conad spendibile nei nostri supermercati: un piccolo gesto per rendere il Carnevale ancora più speciale».

La manifestazione si svolgerà, inoltre, con la partecipazione di Avis, dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Pistoia, del Gruppo Radiomobile, della Parrocchia Santa Maria Assunta di Chiazzano e del prezioso contributo dei numerosi volontari dei quattro rioni cittadini, cuore organizzativo e anima della festa.

Per ulteriori informazioni: info@comitatocittadinodipistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa