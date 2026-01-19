Più controlli a Lucca contro l'abbandono dei rifiuti: nel 2025 oltre 80 interventi e 35 multe

Prosegue con determinazione l’impegno dell’amministrazione comunale di Lucca nel contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano e ambientale. Dall’inizio del 2025, il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale ha effettuato 81 sopralluoghi sul territorio comunale, a seguito di segnalazioni e attività di controllo mirate. Sono state numerose le sanzioni e ci sono state decine di denunce penali.

Gli interventi hanno riguardato in particolare rifiuti abbandonati (29 interventi), veicoli fuori uso (14), presenza di amianto o eternit (13) e la verifica di ordinanze comunali, comprese quelle legate alla manutenzione del verde (20). L’attività di monitoraggio è stata supportata anche dall’uso di foto trappole e dalle segnalazioni degli ispettori ambientali.

Sul fronte repressivo, l’azione di controllo ha portato all’emissione di 35 sanzioni amministrative, per migliaia di euro, e a 15 denunce penali, a conferma di un presidio costante e di un’attenzione elevata verso comportamenti che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

"Questi numeri testimoniano un lavoro quotidiano, serio e capillare – dichiara Cristina Consani, assessora all’ambiente –. Il contrasto all’abbandono dei rifiuti è una priorità per questa amministrazione, non solo in termini di sanzioni, ma soprattutto come azione culturale e di responsabilità collettiva. La collaborazione tra Comune, Polizia Municipale e Sistema Ambiente è fondamentale per garantire controlli efficaci e risposte rapide alle segnalazioni dei cittadini".

Un impegno condiviso anche con Sistema Ambiente, che opera quotidianamente sul territorio per la gestione dei rifiuti e il mantenimento del decoro urbano.

"L’abbandono dei rifiuti non è solo un atto di inciviltà, ma un comportamento che deturpa l’ambiente, compromette il decoro urbano e genera costi che ricadono sull’intera collettività – sottolinea Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente –. La prevenzione e il controllo sono fondamentali e per questo stiamo investendo molto nella sensibilizzazione dei cittadini, ma è altrettanto chiaro che chi abbandona rifiuti danneggia la città e deve essere sanzionato. Sistema Ambiente ha messo a disposizione numerosi servizi per favorire il corretto conferimento: chi sceglie di non utilizzarli lo fa consapevolmente, esponendosi a conseguenze economiche e penali rilevanti".

L’amministrazione comunale ribadisce che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il rispetto delle regole, tutelare l’ambiente e garantire una città più pulita e vivibile per tutti.

