Più controlli a Lucca contro l'abbandono dei rifiuti: nel 2025 oltre 80 interventi e 35 multe

Attualità Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile
Cristina Consani, assessora all’ambiente del Comune di Lucca

Assessore Consani: "Priorità assoluta per questa amministrazione, come azione culturale e di responsabilità collettiva". Scattate anche 15 denunce

Prosegue con determinazione l’impegno dell’amministrazione comunale di Lucca nel contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano e ambientale. Dall’inizio del 2025, il Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale ha effettuato 81 sopralluoghi sul territorio comunale, a seguito di segnalazioni e attività di controllo mirate. Sono state numerose le sanzioni e ci sono state decine di denunce penali.

Gli interventi hanno riguardato in particolare rifiuti abbandonati (29 interventi), veicoli fuori uso (14), presenza di amianto o eternit (13) e la verifica di ordinanze comunali, comprese quelle legate alla manutenzione del verde (20). L’attività di monitoraggio è stata supportata anche dall’uso di foto trappole e dalle segnalazioni degli ispettori ambientali.

Sul fronte repressivo, l’azione di controllo ha portato all’emissione di 35 sanzioni amministrative, per migliaia di euro, e a 15 denunce penali, a conferma di un presidio costante e di un’attenzione elevata verso comportamenti che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

"Questi numeri testimoniano un lavoro quotidiano, serio e capillare – dichiara Cristina Consani, assessora all’ambiente –. Il contrasto all’abbandono dei rifiuti è una priorità per questa amministrazione, non solo in termini di sanzioni, ma soprattutto come azione culturale e di responsabilità collettiva. La collaborazione tra Comune, Polizia Municipale e Sistema Ambiente è fondamentale per garantire controlli efficaci e risposte rapide alle segnalazioni dei cittadini".

Un impegno condiviso anche con Sistema Ambiente, che opera quotidianamente sul territorio per la gestione dei rifiuti e il mantenimento del decoro urbano.
"L’abbandono dei rifiuti non è solo un atto di inciviltà, ma un comportamento che deturpa l’ambiente, compromette il decoro urbano e genera costi che ricadono sull’intera collettività – sottolinea Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente –. La prevenzione e il controllo sono fondamentali e per questo stiamo investendo molto nella sensibilizzazione dei cittadini, ma è altrettanto chiaro che chi abbandona rifiuti danneggia la città e deve essere sanzionato. Sistema Ambiente ha messo a disposizione numerosi servizi per favorire il corretto conferimento: chi sceglie di non utilizzarli lo fa consapevolmente, esponendosi a conseguenze economiche e penali rilevanti".

L’amministrazione comunale ribadisce che i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il rispetto delle regole, tutelare l’ambiente e garantire una città più pulita e vivibile per tutti.

Notizie correlate

Lucca
Attualità
17 Gennaio 2026

La Zecca di Lucca dedica una medaglia a San Francesco per gli 800 anni dalla morte

Coniata dalla Zecca di Lucca, la più antica d'Europa, una medaglia speciale in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. La moneta raffigura il santo in estasi, [...]

Viareggio
Cronaca
13 Gennaio 2026

150 euro per riavere il cellulare: arrestato 28enne a Viareggio

Aveva rubato il cellulare a una giovane studentessa nel primo pomeriggio e, poco dopo, aveva tentato di ottenere dei soldi dalla famiglia della ragazza. Un piano che però è fallito [...]

Lucca
Attualità
12 Gennaio 2026

Emiliano Malagoli porta il motociclismo paralimpico sul palco di TEDx: la moto come strumento per tornare in sella alla vita

Il mondo delle due ruote entra ufficialmente nel circuito delle idee che meritano di essere condivise. In occasione di TEDx Spoleto che si è tenuto sabato 10 gennaio, dedicato al [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina