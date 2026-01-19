Pontedera: laboratorio di scrittura collettiva con Francesco Gesualdi alla Biblioteca Gronchi

Un laboratorio di scrittura collettiva condotto da Francesco Gesualdi sul tema "Limiti e capacità della scuola a insegnare a scrivere". E' quello in programma sabato prossimo, 24 gennaio, organizzato dalla Biblioteca comunale "Giovanni Gronchi" e il Comune di Pontedera, con il patrocinio della Rete Bibliolandia.

Si tratta di un evento di formazione gratuita riservato alle insegnanti di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Gandhi. L'iniziativa, partita da un'idea di Luigi Lippi, della Fondazione "Don Lorenzo Milani" e di Giuseppe Cecconi, si svolgerà nel plesso Oltrera e punta alla realizzazione di un testo finale frutto del lavoro collettivo di tutte le persone partecipanti.

Francesco Gesualdi è un attivista, autore di numerosi saggi su temi quali la negazione dei diritti umani, lo sfruttamento del lavoro minorile, il potere delle multinazionali, la crisi dell'occupazione, l'impoverimento a livello globale, il problema energetico, il debito del Terzo Mondo, l'inquinamento e la distruzione dell'ecosistema. Fu allievo di don Lorenzo Milani alla Scuola di Barbiana, partecipando a quasi tutte le proposte educative che don Milani realizzò a Barbiana, fra cui quelle esperienze di scrittura collettiva che, sperimentate nella corrispondenza con le classi di Mario Lodi, condurranno alla redazione della famosa Lettera a una professoressa, pubblicata nel 1967.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa