Premiati i vincitori della XIV edizione de 'La Via Presepi di Cerreto Guidi'

La Biblioteca comunale “Emma Perodi” ha ospitato le premiazioni della XIV^ edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, inclusa anche quest’anno nel circuito Terre di Presepi. Un’apposita commissione di valutazione ha stabilito i vincitori nelle tre categorie previste: tradizionale, bambini e materiali vari e/o di recupero.

Elenco premiati Giuria Tecnica :

Cat. BAMBINI presepe N. 133- GRUPPO CATECHISMO 9 ANNI di Cerreto Guidi

Cat. TRADIZIONALE presepe N. 101 – CLAUDIO CAPPELLINI di Pistoia

Cat. MATERIALI VARI e DI RECUPERO presepe N. 73 – FABIANA BARGI di Cerreto Guidi

Attribuite, inoltre, dalla giuria tecnica, delle segnalazioni e delle menzioni speciali. Una di queste a Danilo Ancillotti per aver portato, con il suo presepe, il nome di Cerreto Guidi nella prestigiosa esposizione in Vaticano dove la sua opera colpisce per la bellezza e il valore simbolico.

Menzioni sono state inoltre attribuite agli ‘storici’ maestri presepisti di Cerreto Guidi Fabio Bandini e Gessica Mancini. Quest’ultima, autrice, insieme alle Dame dell’Uncinetto della Torre di Pisa che ha incontrato un eccezionale successo di pubblico, ha ricevuto il Premio “Costruiamo la Gentilezza” nato da un’intuizione degli ambasciatori di Costruiamo Gentilezza, Gaia Simonetti e Luca Nardi.

È un premio “simbolico”, ma dall’alto valore sociale, riconosciuto per meriti, a chi ha costruito pratiche di gentilezza significative per il bene comune, diventando un esempio di “costruttore di gentilezza”.

Numeroso il pubblico in Biblioteca a conclusione di una rassegna molto apprezzata e che quest’anno ha visto un allestimento caratterizzato dalla presenza di oltre 250 presepi. La cerimonia di premiazione si è tenuta alla presenza del Sindaco Simona Rossetti, della Giunta, del Senatore Dario Parrini, del Comitato organizzatore e della giuria.

“E’stata una grande edizione de La Via dei Presepi – dichiara il Sindaco Simona Rossetti- un insieme di valori, accoglienza, passione, impegno, arte, fatica e disponibilità che ha coinvolto la nostra comunità.

Un grazie ai presepisti, al Comitato promotore, al CCN, alla Pro Loco, alla Parrocchia di San Leonardo e ai numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dei presepi. Un grazie a tutta la struttura comunale che non ha fatto mancare il supporto alla rassegna”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

