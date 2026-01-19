Appuntamento giovedì 22 gennaio alle 16, al Palazzo di Giustizia di Firenze (Viale Guidoni 61, Auditorium Piano 3) con l’Assemblea Territoriale del Comitato Toscano “Giusto Dire No” (aperta alla cittadinanza), alla quale interverrà il professor avvocato Enrico Grosso, presidente onorario del comitato nato per promuovere informazione e confronto pubblico sulla riforma costituzionale della giustizia voluta dal Governo e sulle sue possibili conseguenze.

Secondo i promotori, la riforma rischia di risultare lesiva dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, oltre che dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e sottolineano come l’intervento non affronti i principali problemi strutturali della giustizia italiana – come la durata dei processi e la carenza di personale e risorse – ma modifichi in profondità l’assetto costituzionale della magistratura e il suo ruolo.

La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri – secondo i promotori – crea una separazione nell’ordine giudiziario che pone le premesse oggettive per la sottoposizione del pubblico ministero all’Esecutivo e che comunque lo isola e lo rende più esposto a pressioni e condizionamenti indiretti di natura politica, soprattutto nei procedimenti che riguardano poteri forti e interessi rilevanti. Inoltre, con lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, il sorteggio dei componenti magistrati e con la creazione della Corte disciplinare, esterna all’organo di autogoverno, si incide pesantemente sull’indipendenza della magistratura anche giudicante, ledendo il principio della separazione dei poteri e dello stato di diritto con ricadute negative sulla risposta di giustizia per i cittadini.

I componenti del comitato Giusto dire No stanno svolgendo incontri e interventi in tutta la Toscana per informare e dialogare con la cittadinanza. Questi gli appuntamenti al momento in calendario, oltre a quello del 22 gennaio: Martedì 21 gennaio, alle 17:30, appuntamento a Sesto Fiorentino alla sede AUSER (Via Pasolini 105), con gli interventi di Paola Belsito e Beniamino Deidda coordinati da Lorenzo Tombelli. Giovedì 23 gennaio, alle 18, a Pistoia nella Sala dell’Antico Refettorio del Convento di San Domenico (Piazza San Domenico 1) interverrà Alessandro Nencini. Venerdì 24 gennaio, alle 17:30, a Fiesole presso La Montanina (Via di Montebeni 5) sono previsti gli interventi di Chiara Favilli e Duccio Baglini, moderati da Carlo Pestelli. Sabato 25 gennaio, dalle 19 alle 21, nuovo incontro a Firenze all’Ostello Santa Monica (zona Oltrarno) con Roberta Santoni Rugiu e Agnese di Girolamo. Martedì 28 gennaio, alle 9:30, appuntamento a Siena nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri (Piazza Carlo Rosselli 27/28): introduce Alice D’Ercole, portano i saluti Agnese Carletti e Tomaso Montanari, coordina la tavola rotonda Giulia Maestrini, con interventi di Rosy Bindi, Pietro Dinoi, Roberta Santoni Rugiu e Serena Sorrentino. Infine, giovedì 30 gennaio, alle 17:30, l’incontro si svolgerà a Livorno presso il Circolo San Marco Pontino “Lanciotto Gherardi” (Via Garibaldi 93): introduce Silvia Ghelardi, intervengono Elisabetta Tarquini e Bintou Mia Diop, coordina Marzino Macchi.

Fonte: Ufficio stampa