Rifiuti abbandonati a Empoli, un cittadino: "Troppi episodi. Timore che ci sia una fabbrica clandestina"

Un mucchio di rifiuti abbandonati contenenti fili da cucito, lasciati in una strada sterrata, vicino al passaggio della Fi-Pi-Li a Empoli. Questa la scena che domenica 18 gennaio si è ritrovato davanti un cittadino, che ha segnalato la situazione a gonews.it: siamo nella zona di via di Pratovecchio, nell’area tra il passaggio della superstrada da un lato e dall’altro la circonvallazione di viale Aldo Moro, che collega la zona di Carraia con la rotatoria dell’uscita Empoli centro.

Un’area non nuova a segnalazioni di rifiuti abbandonati, e riguardata da diversi interventi per la rimozione. Nel giugno scorso ad esempio, nell’ambito dei controlli degli Ispettori ambientali di Alia Plures, polizia municipale e servizio ambientale del Comune, fu trovato un numero importante di grossi sacchi neri di rifiuti di tipo non domestico. La stessa natura dei rifiuti portati adesso all’attenzione del lettore, probabilmente di provenienza industriale: le decine di sacchi, contenenti prevalentemente rocchetti e bobine di filo da cucire come si può osservare dalle immagini scattate sul posto, hanno finito per occupare la strada a livello del sottopassaggio.

Rifiuti abbandonati in via Pratovecchio:"Come cittadini cerchiamo di sorvegliare"

"Ormai da diversi mesi in questa zona ci sono abbandoni di rifiuti" dice il cittadino, "e non si tratta di un sacchetto messo lì da un privato, ma di rifiuti industriali in quantità spropositate". Riferito anche l'inoltro di segnalazioni ad Alia, società gestore del ciclo dei rifiuti nella Toscana centrale: "Stanno facendo il possibile, così come il Comune, intervengono. Ma non si riesce a fermarli". La preoccupazione "è che ci possa essere da qualche parte una fabbrica clandestina neanche piccola, a giudicare dalle quantità di rifiuti, perché sennò non si riesce a capire perché li abbandonino".

A cercare di contrastare gli episodi anche l’attenzione dei residenti vicini all’area: "Siamo disperati. Cerchiamo di sorvegliare, ci siamo attivati" sottolineando ancora l’intervento degli enti preposti. Ma secondo il cittadino "il fenomeno evidenzia che dietro c’è qualcosa di più rilevante e pericoloso. Qui ci vuole un intervento investigativo maggiore".

Rifiuti abbandonati, la risposta di Alia: "Intervenuti, con la municipale avviate indagini"

In riferimento alla segnalazione relativa alla presenza di rifiuti abbandonati in via di Pratovecchio a Empoli, Plures Alia informa che personale operativo e gli ispettori ambientali sono intervenuti sul posto per accertare la situazione.

"Dalla segnalazione odierna emerge un nuovo abbandono illecito di rifiuti, costituito da circa 25 sacchi di scarti tessili, di probabile provenienza industriale, e da rifiuti ingombranti.

Durante il sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale sono state avviate le attività di analisi degli indizi e di eventuali elementi utili all’individuazione dei responsabili dell’abbandono, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Via di Pratovecchio è purtroppo una zona già nota per episodi analoghi: solo nel corso del 2025 sono stati effettuati dieci interventi da parte dei servizi per la rimozione di rifiuti ingombranti e scarti tessili abbandonati lungo la strada, e gli ispettori hanno effettuato, nello stesso periodo, sopralluoghi sull’area che hanno portato alla presentazione di 5 relazioni alla P.M impegnata nell’accertamento di reati penali.

Plures Alia, ringraziando per la segnalazione, invita la cittadinanza a segnalare simili situazioni attraverso Aliapp e continua a monitorare l’area ed intervenire con le azioni necessarie, sia sul fronte della rimozione dei rifiuti sia su quello dei controlli, ribadendo che l’abbandono illecito è un comportamento sanzionabile e che gli scarti di lavorazione, in particolare quelli di origine industriale, devono essere smaltiti esclusivamente attraverso canali autorizzati".

