San Donnino, verifiche in corso dopo l’incendio: impianto attivo nelle aree non coinvolte

In riferimento all'incendio verificatosi nella serata di ieri nell’area dell’impianto di San Donnino, Plures Alia informa che sono in corso le valutazioni tecniche sui danni alla struttura della tettoia utilizzata per la trasferenza dei rifiuti urbani.

I tecnici stanno effettuando i necessari approfondimenti al fine di verificare che, nella parte della struttura interessata dall’incendio, non siano presenti danni strutturali, a seguito dei quali potranno essere definiti i tempi di eventuali attività di ripristino.

In ogni caso, già dalla giornata di oggi, l’impianto è attivo, seppur a regime ridotto, nelle aree non coinvolte dall’incendio, e i flussi sono stati dirottati su altre piattaforme in disponibilità di Plures Alia al fine di evitare ripercussioni operative sui servizi.

La situazione è costantemente monitorata e Plures Alia fornirà aggiornamenti in relazione all’evoluzione delle attività di ripristino.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa