San Miniato, Fratelli d'Italia interpella il Sindaco sullo stato di alcune strade: "Degrado e incuria"

La capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesca Bruni, ha presentato al Sindaco tre interpellanze per segnalare lo stato di "degrado e incuria" di alcune strade principali del Comune. Tra le richieste, interventi sul lastricato di via Conti, la sistemazione del viale Marconi a San Miniato Basso, con manutenzione della pista ciclabile e rimozione dei platani danneggiati, e soluzioni per via Aldo Moro e via De Amicis, dove il traffico e la sicurezza dei pedoni risultano problematici. Bruni propone anche la creazione di collegamenti stradali alternativi per migliorare la viabilità. Le interpellanze saranno discusse nei prossimi consigli comunali.

La nota integrale

"La capogruppo di Fratelli d’Italia di San Miniato, Francesca Bruni, ha presentato al Sindaco tre diverse interpellanze nelle quali denuncia lo stato di degrado e di incuria di alcune strade principali del Comune.

In particolare ha chiesto di conoscere le intenzioni dell’Amministrazione per il lastricato di via Conti a San Miniato da piazzetta del fondo a piazza Mazzini. In questo tratto le lastre sono molto consumate e rotte con dislivelli anche profondi che creano problemi ai pedoni e facilitano l’inciampo. Oltre al problema di sicurezza Bruni rileva anche il danno estetico che una simile pavimentazione arreca alla piazza della Repubblica con il Palazzo del Seminario e sollecita un intervento di sistemazione.

Un’altra interpellanza riguarda la sistemazione del viale Marconi a San Miniato Basso con interventi sull’adeguamento dell’illuminazione pubblica, sulla sistemazione della pista ciclabile indistinta tra parte pedonale e parte ciclabile, ma soprattutto chiede che vengano tolti i tronchi dei platani capitozzati e vengano sistemate le buche profonde che esistono tra le piante dopo che alcuni platani sono stati eradicati da anni.

Nell’ultima interpellanza la consigliera Bruni ha chiesto interventi adeguati per il tratto di via Aldo Moro dal semaforo fino all’incrocio con via Manzoni dove non c’è visibilità per le

auto che si immettono sulla via principale sia per i parcheggi improvvisati sulla strada sia per l’alta velocità delle auto su via Aldo Moro.

Sempre in quella zona chiede che venga presa in esame la situazione in via De Amicis dove la scuola primaria non ha un parcheggio, nonostante vi siano molti campi vicini, e che nelle ore di punta, oltre ad avere strade di accesso rattoppate e piene di buche, non ha una via d’uscita che permetta al traffico di defluire.

Le uscite su via Aldo Moro e sulla Tosco Romagnola sono molto problematiche dato il traffico sostenuto su entrambe le strade principali.

Bruni ha prospettato all’Amministrazione la possibilità di rendere carrabile la strada esistente, ma ora non transitabile, di collegamento tra via De Amicis e via Fratelli Bandiera che andrebbe ad alleggerire il traffico e renderebbe molto più agevole l’immissione sulla Tosco Romagnola, magari con la realizzazione di una rotonda all’altezza di via Pizzigoni.

Addirittura potrebbe essere previsto un collegamento sulla via Aldo Moro ricalcando la via pedonale che già esiste.

Le interpellanze verranno trattate nei prossimi consigli comunali".

