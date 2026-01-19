Santa Maria a Monte, il Comune cerca sedi private per matrimoni civili

Attualità Santa Maria a Monte
Il Comune cerca ville storiche e immobili di pregio da concedere gratuitamente per le celebrazioni: domande entro il 31 gennaio 2026

Il Comune di Santa Maria a Monte ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati disponibili a concedere in comodato d’uso gratuito locali idonei alla celebrazione di matrimoni civili e unioni civili.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Manuela Del Grande, di ampliare le possibilità di celebrazione al di fuori della Casa Comunale, valorizzando ville storiche e immobili di particolare pregio presenti sul territorio. L’obiettivo è duplice: offrire nuove sedi per i riti civili e promuovere le eccellenze locali sotto il profilo turistico, culturale e storico.

L’avviso è rivolto ai proprietari – o a chi ne abbia titolo – di immobili o luoghi di pregio storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, idonei a essere destinati a “Uffici separati di Stato Civile”. Le strutture dovranno essere adeguate alla funzione pubblica e istituzionale prevista.

Le proposte saranno esaminate da una Commissione e successivamente dalla Giunta comunale, che valuteranno diversi elementi, tra cui la tipologia dell’immobile, il livello di pregio, le dimensioni, l’ubicazione, gli spazi messi a disposizione, l’allestimento proposto e il possesso dei requisiti indicati nell’avviso.

Gli interessati sono invitati a presentare la manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2026, inviando una PEC all’indirizzo
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it, specificando nell’oggetto:
“Avviso pubblico esplorativo per Ufficio Separato di Stato Civile – Manifestazione di Interesse”.

Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria a Monte, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

