Sequestrati oltre 47mila prodotti non sicuri nel Macrolotto 0 a Prato

La Guardia di Finanza di Prato ha intensificato l’azione di contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri, sequestrando oltre 47 mila articoli irregolari nel corso di un controllo effettuato nel Macrolotto 0.

L’operazione rientra nella costante attività di controllo economico del territorio, svolta in linea con le direttive della Prefettura, e finalizzata alla tutela dei consumatori, della salute pubblica e dell’imprenditoria sana, oltre che al contrasto delle forme di concorrenza sleale.

Dopo una fase preliminare di monitoraggio, condotta attraverso servizi di osservazione, appostamento, consultazione delle banche dati e incrocio delle informazioni disponibili, i finanzieri del Gruppo di Prato hanno effettuato l’accesso a un esercizio commerciale gestito da un soggetto di etnia cinese. All’interno sono stati rinvenuti migliaia di prodotti privi delle prescritte informazioni di sicurezza e delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa per la loro immissione in commercio.

Nel complesso, il sequestro ha consentito di sottrarre al mercato beni potenzialmente pericolosi che avrebbero potuto generare oltre 330 mila euro di profitti illeciti, prevenendo rischi per i consumatori e tutelando gli operatori economici che rispettano le regole.

Oltre al sequestro amministrativo della merce, è scattata anche la segnalazione alla Camera di Commercio, per l’avvio dei procedimenti sanzionatori legati alle violazioni riscontrate

Notizie correlate