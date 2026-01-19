SMS sospetti dal CUP, AUSL avverte: "Non stiamo inviando messaggi. Contattate solo i canali ufficiali"

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

L’Azienda USL Toscana centro invita a non rispondere e a non effettuare chiamate

L’Azienda USL Toscana centro informa i cittadini che non sta inviando comunicazioni tramite SMS dal CUP (Centro Unico di Prenotazione) con richieste di richiamare numeri telefonici.

In caso di ricezione di messaggi che invitano a contattare numeri sconosciuti o a tariffazione speciale, si raccomanda di non rispondere e non effettuare alcuna chiamata. Si tratta, con ogni probabilità, di tentativi di frode.

Per qualsiasi dubbio o necessità di verifica, è fondamentale contattare esclusivamente i canali ufficiali dell’Azienda USL Toscana centro.

Numero ufficiale CUP - 055 54 54 54

Orari del Servizio Call Center aziendale - Dal lunedì al venerdì: 8 – 18; sabato e prefestivi: 8 – 13.

Il servizio è accessibile sia da linea fissa che da telefono cellulare.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
19 Gennaio 2026

UniCredit finanzia con 73 milioni di euro la crescita green di Teike nel settore dell'illuminazione pubblica

UniCredit ha finalizzato un green mini-perm project financing da 73 milioni di euro a favore di Teike srl, il terzo operatore indipendente pure player nel settore italiano dell’illuminazione pubblica, interamente [...]

Toscana
Attualità
15 Gennaio 2026

Fine vita, Associazione Luca Coscioni: "Rilevante la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge toscana"

“La sentenza della Corte costituzionale sulla legge toscana chiarisce alcuni punti fondamentali in materia di diritti nel fine vita”, ha dichiarato Filomena Gallo, avvocata e Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni questa [...]

Toscana
Attualità
15 Gennaio 2026

Frontiere colabrodo, Presidente di Coldiretti Toscana: "A benificio del traffico di olio"

Coldiretti Toscana denuncia il traffico di olio e l'insufficienza dei controlli. "Il sistema di controllo di cui oggi dispone l'Europa è assolutamente insufficiente. La Corte dei conti europea ha rilevato [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina