L’Azienda USL Toscana centro invita a non rispondere e a non effettuare chiamate
L’Azienda USL Toscana centro informa i cittadini che non sta inviando comunicazioni tramite SMS dal CUP (Centro Unico di Prenotazione) con richieste di richiamare numeri telefonici.
In caso di ricezione di messaggi che invitano a contattare numeri sconosciuti o a tariffazione speciale, si raccomanda di non rispondere e non effettuare alcuna chiamata. Si tratta, con ogni probabilità, di tentativi di frode.
Per qualsiasi dubbio o necessità di verifica, è fondamentale contattare esclusivamente i canali ufficiali dell’Azienda USL Toscana centro.
Numero ufficiale CUP - 055 54 54 54
Orari del Servizio Call Center aziendale - Dal lunedì al venerdì: 8 – 18; sabato e prefestivi: 8 – 13.
Il servizio è accessibile sia da linea fissa che da telefono cellulare.
Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa
