Sorpreso a spacciare nel bosco, arrestato 22enne a Vada

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno arrestato un ventiduenne a Vada, frazione di Rosignano Marittimo (Livorno), con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre a resistenza e porto di oggetti atti ad offendere.

L’operazione è scaturita da una mirata attività di monitoraggio dell’area denominata Tripesce, una zona boschiva a ridosso della strada statale Aurelia, dove era stata segnalata un’attività sospetta. I militari hanno individuato una vera e propria piazza di spaccio, allestita con una tenda da campeggio e attrezzature rudimentali per il bivacco.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 136 grammi di hashish, 90 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento della droga e circa 2.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante le operazioni il giovane ha tentato la fuga e, una volta raggiunto, ha opposto tenace resistenza ai carabinieri, utilizzando anche uno spray urticante contro i militari. Il comportamento ha fatto scattare ulteriori contestazioni a suo carico.

Al termine degli accertamenti, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Livorno, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere.

