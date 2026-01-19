Street art nel centro di Montespertoli: assemblea pubblica per la presentazione del progetto

Si terrà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 21.15, presso l’Auditorium “Vanna Cercenà” del Centro Culturale “Le Corti”, l’assemblea pubblica dedicata alla presentazione dei nomi degli artisti selezionati e del progetto di street art nel centro storico di Montespertoli. L’incontro sarà l’occasione per illustrare pubblicamente l’impianto complessivo del progetto di arte urbana promosso dal Comune, le linee artistiche individuate e gli interventi previsti negli spazi del centro storico, oltre ai profili degli artisti coinvolti.

L’assemblea si inserisce in un percorso avviato dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni per accompagnare con momenti di confronto pubblico le scelte legate alla trasformazione e alla valorizzazione degli spazi urbani. In questo quadro, la street art viene assunta come strumento culturale capace di dialogare con il contesto storico, rafforzare l’identità dei luoghi e generare nuove forme di fruizione dello spazio pubblico.

Il confronto pubblico si inserisce in una fase particolarmente significativa per il centro storico: da oggi hanno preso avvio i lavori di pavimentazione di via Roma, con l’inizio della posa delle nuove pietre, un intervento che fa parte di un più ampio programma di riqualificazione degli spazi urbani compresi tra via Roma e via Sonnino, lungo l’asse che collega piazza del Popolo e piazza Machiavelli. Il cantiere di riqualificazione e il progetto di street art vengono così letti come parti complementari di una stessa visione di rigenerazione urbana, attenta sia alla dimensione funzionale sia a quella culturale.

Già nel corso del 2025 il Comune aveva promosso un primo momento di discussione aperta sul tema dell’arte urbana nel centro storico, seguito dalla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla costruzione di un progetto unitario di street art, con criteri artistici e territoriali condivisi. L’assemblea del 22 gennaio rappresenta quindi una tappa centrale di restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto e delle scelte operate. All’incontro parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i soggetti coinvolti nel progetto. L’assemblea è aperta alla cittadinanza.

Fonte: Comune di Montespertoli

