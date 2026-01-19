Record di presenze al Torneo di scacchi a Empoli: in arrivo 360 giocatori da tutta Italia

Centinaia di scacchisti in arrivo da tutta Italia a Empoli: è record di presenze per il 9° Torneo a Squadre "Empoli 2026", in programma domenica 25 gennaio a cura dell'ASD Empoli Scacchi, Firenze Scacchi, Circolo Pratese degli Scacchi. "È diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi del panorama scacchistico Rapid in Italia" dicono gli organizzatori presentando il grande evento che troverà casa al Palazzo delle Esposizioni.

Torneo scacchi Empoli, i numeri

Saranno 360 in totale i giocatori e le giocatrici che si sfideranno in contemporanea. Una partecipazione da record, spiegano gli organizzatori, con un limite massimo impostato a 120 squadre (composte da 3 giocatori ciascuna), fissato "per garantire una gestione ottimale della sala". Gli atleti attesi in città provengono da 11 regioni diverse, trasformando "il torneo in una vera e propria "mini-nazionale" del gioco rapido". Tra loro un "parterre di alto livello": "L'edizione 2026 non è solo un evento di massa, ma vanta una qualità tecnica notevole. Vedere nello stesso salone 6 maestri internazionali, 11 maestri FIDE e 3 maestre FIDE garantisce partite di altissimo profilo strategico, specialmente nella Fascia A".

Scacchi, "un ponte tra generazioni"

"L'aspetto forse più emozionante di questa edizione è il divario generazionale che si annulla davanti alla scacchiera" continuano gli organizzatori. A sfidarsi infatti saranno giocatori di tutte le età: da quello più anziano, un veterano di 83 anni proveniente dal circolo di Siena che darà battaglia nella fascia più alta (Fascia A) al giocatore più giovane, una piccola promessa di meno di 8 anni del circolo Firenze Scacchi, "che rappresenta il futuro di questo sport".

