Record di presenze al Torneo di scacchi a Empoli: in arrivo 360 giocatori da tutta Italia

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Teatro delle sfide Rapid a squadre il Palazzo delle Esposizioni, domenica 25 gennaio. Tutte le età in gara: "Il divario generazionale si annulla davanti alla scacchiera"

Centinaia di scacchisti in arrivo da tutta Italia a Empoli: è record di presenze per il 9° Torneo a Squadre "Empoli 2026", in programma domenica 25 gennaio a cura dell'ASD Empoli Scacchi, Firenze Scacchi, Circolo Pratese degli Scacchi. "È diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi del panorama scacchistico Rapid in Italia" dicono gli organizzatori presentando il grande evento che troverà casa al Palazzo delle Esposizioni.

Torneo scacchi Empoli, i numeri

Saranno 360 in totale i giocatori e le giocatrici che si sfideranno in contemporanea. Una partecipazione da record, spiegano gli organizzatori, con un limite massimo impostato a 120 squadre (composte da 3 giocatori ciascuna), fissato "per garantire una gestione ottimale della sala". Gli atleti attesi in città provengono da 11 regioni diverse, trasformando "il torneo in una vera e propria "mini-nazionale" del gioco rapido". Tra loro un "parterre di alto livello": "L'edizione 2026 non è solo un evento di massa, ma vanta una qualità tecnica notevole. Vedere nello stesso salone 6 maestri internazionali, 11 maestri FIDE e 3 maestre FIDE garantisce partite di altissimo profilo strategico, specialmente nella Fascia A".

Scacchi, "un ponte tra generazioni"

"L'aspetto forse più emozionante di questa edizione è il divario generazionale che si annulla davanti alla scacchiera" continuano gli organizzatori. A sfidarsi infatti saranno giocatori di tutte le età: da quello più anziano, un veterano di 83 anni proveniente dal circolo di Siena che darà battaglia nella fascia più alta (Fascia A) al giocatore più giovane, una piccola promessa di meno di 8 anni del circolo Firenze Scacchi, "che rappresenta il futuro di questo sport".

Notizie correlate

Empoli
Attualità
18 Gennaio 2026

Allerta meteo, codice giallo per vento nell'Empolese Valdelsa e in area Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta gialla per vento valida per la giornata di lunedì 19 gennaio. L’avviso riguarda in particolare le zone [...]

Empoli
Attualità
18 Gennaio 2026

Situazione Iran: a Empoli scendono in piazza Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Azione

"Empoli, terra di pace e di Resistenza, non può restare in silenzio di fronte alla sistematica repressione e alle uccisioni di massa degli iraniani da parte del regime degli ayatollah. [...]

Empoli
Attualità
16 Gennaio 2026

Ordigno bellico, le misure dell'Asl Toscana Centro per le persone fragili

Scatterà domenica 18 gennaio l’evacuazione nell’area tra Empoli e Vinci interessata dal disinnesco di un ordigno inesploso della Seconda guerra mondiale, ritrovato in piazza Guido Guerra. Circa 5.000 cittadini dovranno lasciare temporaneamente [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina