UniCredit finanzia con 73 milioni di euro la crescita green di Teike nel settore dell'illuminazione pubblica

UniCredit ha finalizzato un green mini-perm project financing da 73 milioni di euro a favore di Teike srl, il terzo operatore indipendente pure player nel settore italiano dell’illuminazione pubblica, interamente controllato da Pioneer Infrastructure Partners. Il finanziamento, certificato come green in conformità ai “Green Loan Principles” e assistito dalla garanzia green di SACE, è destinato a sostenere la crescita organica di Teike, le sue acquisizioni strategiche e il rifinanziamento dell’indebitamento esistente.

Teike è una energy service company attiva dal 1950 (precedentemente denominata Simet Soluzioni Energetiche) che gestisce, direttamente e tramite le sue controllate, circa 160.000 punti luce nell’ambito di un portafoglio di contratti di lunga durata con oltre 110 comuni situati in Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Puglia e Abruzzo, fornendo servizi di illuminazione pubblica e soluzioni smart city.

Questi contratti, caratterizzati da flussi di cassa stabili, indicizzati all’inflazione e con visibilità di lungo periodo, sono pienamente coerenti con la disciplina strategica di investimento di Teike. Il modello di business dell’azienda, strettamente legato all’approccio responsabile agli investimenti di Pioneer, offre soluzioni di illuminazione efficienti che aiutano gli enti locali a ridurre la domanda di energia e ad avanzare nel percorso di transizione energetica.

Grazie a questo innovativo tailored-made project financing, Teike punta ad accelerare ulteriormente la propria strategia di crescita, posizionandosi come piattaforma strategica per i comuni e gli enti pubblici nel campo dell’efficienza energetica - non solo nell’illuminazione pubblica, ma anche nella gestione calore e nelle soluzioni basate su energie rinnovabili.

Il progetto è considerato fondamentale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi italiani stabiliti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), volti a ridurre i consumi energetici attraverso soluzioni personalizzate per illuminazione pubblica, efficienza energetica, sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO₂.

L’ innovativa operazione di finanza strutturata, su base project finance, è stata originata, strutturata e coordinata da UniCredit che ha agito come Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender and Hedging Bank, Agent Bank, SACE Agent, Account Bank e Green Loan Coordinator.

Alessandro Giussani, CFO di Teike, ha dichiarato: «Questa importante operazione, portata a termine con successo grazie all’esperienza e al significativo know-how del nostro management, rappresenta un progetto innovativo per l’industria dell’illuminazione pubblica, supportando la continua crescita di Teike nel mercato italiano dell’illuminazione pubblica e contribuendo alla transizione energetica attraverso infrastrutture urbane efficienti. L’operazione coinvolge una primaria banca italiana che offre soluzioni innovative di finanza verde, con il fondamentale supporto di SACE, e conferma la capacità del team Teike di accelerare la propria strategia di crescita e perseguire ulteriori opportunità di espansione nei settori dell’illuminazione pubblica e dell’efficienza energetica».

Grazie a questo innovativo project financing nel settore dell’illuminazione pubblica in Italia, UniCredit conferma il proprio concreto impegno per la transizione verso un’economia verde e sostenibile. Fornendo consulenza e soluzioni di finanziamento innovative e all’avanguardia, la banca sostiene attivamente clienti come Teike che intendono investire nella trasformazione energetica, contribuendo a un futuro energetico più responsabile e in linea con gli obiettivi dei programmi europei e nazionali.

TEAM & ADVISOR

Gianni & Origoni ha assistito il finanziatore come Legal Advisor. Protos e Willis hanno agito rispettivamente come Technical-Environmental Advisor e Insurance Advisor. Steer ha svolto il ruolo di Model Auditor. Teike è stata assistita da Prothea come Financial Advisor e da CBA Studio Legale e Tributario come Legal Advisor per la documentazione finanziaria.

Fonte: Ufficio stampa