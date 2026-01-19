Zubin Mehta cancella concerti con la Filarmonica di Israele

Il celebre direttore d’orchestra critica la politica israeliana di Netanyahu verso i palestinesi in un’intervista a India Today

Il maestro Zubin Mehta ha annunciato la cancellazione di tutti i concerti programmati con la Filarmonica di Israele per manifestare il suo dissenso contro la politica del governo Netanyahu nei confronti dei palestinesi. La decisione è stata comunicata in un’intervista video a India Today, durante i concerti della Filarmonica di Belgrado diretti a Mumbai in occasione del suo 90° compleanno.

“Lavoro con questa orchestra da 50 anni e ho imparato tanto, anche sul piano umano, ma non posso separare musica e politica”, ha dichiarato Mehta, aggiungendo di sperare che le prossime elezioni possano modificare la maggioranza del governo israeliano. Il direttore onorario a vita del Maggio Musicale Fiorentino ha ricordato anche le proprie esperienze personali con l’antisemitismo durante gli studi a Vienna, sottolineando l’importanza di non ignorare le ingiustizie.

