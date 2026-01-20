Associazione Contrade Sancascianesi, cambio di guardia alla presidenza: inizia l'era di Bandinelli

E’ il sancascianese Alessandro Bandinelli a raccogliere il testimone passato da Ilena Cappelli, al timone da sei anni, per guidare nelle vesti di presidente la realtà dell’associazione delle cinque contrade Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre. Centinaia di volontari e volontarie sono al lavoro da qualche settimana nella realizzazione di uno dei più importanti avvenimenti culturali del Chianti: la rievocazione storica e popolare del Carnevale Medievale Sancascianese che nell’ultimo weekend di marzo, domenica 29, sfodererà per le vie del centro storico le meraviglie del magico mondo dei secoli passati, il viaggio alla scoperta delle origini del castello sancascianese con la sfilata e le rappresentazioni teatrali costruite artigianalmente da ciascuna contrada attingendo alla fantasia, infarcita di storia, memoria, finzione e realtà.

Affiancato da Leonardo Giani nel ruolo di segretario e Giovanni Serni, in quanto vicepresidente e tesoriere, Alessandro Bandinelli promette di divertire, sorprendere ed emozionare con una festa collettiva più spettacolare che mai. La quattordicesima edizione della kermesse dedicherà una particolare attenzione alla vocazione artistica della giornata che sta prendendo forma e carattere grazie al supporto di tutti i soggetti coinvolti, la collaborazione del Comune e della Pro Loco. Il programma, vario e itinerante, si preannuncia denso di eventi, spettacoli, musica, giocolerie, arte di strada per tutte le età, previsti in vari momenti della domenica di festa.

“Le contrade sono in pieno fermento creativo – dichiara Alessandro Bandinelli – le narrazioni drammaturgiche, frutto dell’inventiva e dell’immaginazione dei contradaioli, ispirate al Medioevo, personaggi, accadimenti, leggende, storie, sono già state elaborate e sono in corso le prove delle rispettive messe in scena. Sono all’opera artigiani, artisti, coreografi; una comunità intera, nel segno del volontariato che unisce e si prende cura della valorizzazione e della diffusione delle proprie radici, è impegnata, anche per la parte relativa alla realizzazione dei costumi, degli oggetti di scena e della scenografia, a dare il meglio di sé. La manifestazione per noi rappresenta il cuore pulsante, l’espressione più autentica della nostra voglia di stare e fare insieme, è la forza di un’identità che è cresciuta intorno ai valori collettivi che richiamano il senso di responsabilità, la cultura della partecipazione, dell’esserci per gli altri”.

E’ il sindaco Roberto Ciappi a rivolgere ad Alessandro Bandinelli e alla sua squadra i migliori in bocca al lupo per la nuova avventura, appena iniziata, non senza aver dedicato un tributo speciale a Ilena Cappelli, “una presidente dalle molteplici qualità umane e dalle solide capacità organizzative che abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di condividere e apprezzare in questi sei anni. Ilena, attenta, puntuale, determinata, competente, ha investito tutta se stessa nella crescita del Carnevale Medievale Sancascianese mostrando un grande amore per la realtà delle contrade, il territorio, la comunità. La macchina organizzativa è rimasta sempre in piedi, pur nei momenti più difficili come il Covid, e ha camminato a testa alta, con proposte sempre nuove e coinvolgenti, lo attesta ad esempio il percorso informativo e culturale condotte nelle scuole, un grande ringraziamento a lei per il lavoro svolto che ha saputo motivare, stimolare, mediare, portando un immenso valore aggiunto in termini sociali e artistici”.

Anche alla guida delle Contrade ci sono importanti novità: Michele Corti ha assunto le redini della Torre, Genziana Bonaccorso è la condottiera del Leone, Francesco Donati è il capocontrada del Gallo, Marco Niccolini torna dopo alcuni anni a dirigere il Cavallo ed Elisa Ferruzzi si conferma per il secondo mandato a capo del Giglio.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

