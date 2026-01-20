Avis Montopoli raggiunge le 12mila donazioni: "Traguardo storico. Grazie all'impegno di tutti"

"Il 2025 si è da poco concluso ed è tempo di bilanci. In questo anno il risultato che più ci riempie di orgoglio è l’aver raggiunto e superato le 12.000 donazioni storiche, cioè 12.000 sacche di sangue o plasma o piastrine che Avis Montopoli, dal 1987 ad oggi, ha garantito ai nostri ospedali per curare chi soffre e salvare vite umane". Così in una nota Avis Montopoli comunica il traguardo, definito ancora "importantissimo, e se pensiamo alle prime 28 donazioni (era il 1987) il cuore batte forte per l’emozione".

Dall'associazione i ringraziamenti "ai Volontari, per l’impegno che quotidianamente dedicano all’Associazione nel promuovere la donazione di sangue sul territorio, ai Nostri Donatori, che concretamente con le loro donazioni periodiche contribuiscono a salvare vite umane e a tutti coloro che pur non donando ci sostengono nella nostra missione sociale. A questo proposito cogliamo l’occasione anche per ringraziare l’Amministrazione comunale per aver organizzato e gestito, insieme a noi e all’Associazione Fratres di San Romano, l’iniziativa "Donare ti dona" che ha permesso di promuovere in maniera capillare la donazione di sangue sul nostro territorio e che ha portato 50 nuovi donatori ad iscriversi e donare sangue. Un risultato estremamente lodevole di una progettualità che cercheremo di riproporre in futuro, anche perché di sangue c’è sempre bisogno ed il sangue non si riproduce in laboratorio, il sangue può essere solo donato".

Sempre parlando di dati "nel 2025 sono stati 25 i nuovi donatori che si sono iscritti e sono andati a donare, dando anche loro il proprio generoso contributo al raggiungimento delle 464 donazioni nell’anno. Anche il numero dei Donatori attivi è cresciuto passando da 253 a 265. Guardando poi all’età dei nostri donatori, registriamo un dato importante: sta infatti crescendo il numero dei donatori nella fascia di età tra i 18 ed i 45 anni (il 47%); il che significa la garanzia di continuità, nel tempo, delle donazioni di sangue perché la donazione di sangue ed emocomponenti è un elemento imprescindibile per gli interventi chirurgici d’emergenza, per i trapianti d’organo, per le terapie oncologiche, per il supporto alle malattie degenerative e infine per la produzione di emoderivati. Per questo, - concludono da Avis Montopoli - ribadiamo l’invito a chi ancora non è donatore a diventarlo e chi lo è già a non dimenticarsi di fare il proprio gesto di solidarietà andando a donare.

Per ogni info potete chiamare Avis Montopoli al 3485421295. Grazie!".

