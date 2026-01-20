Barberino Tavarnelle entra nella rete nazionale dei Comuni Plastic Free

Dalle piccole azioni e dai cambiamenti delle abitudini di un piccolo comune come Barberino Tavarnelle possono nascere grandi obiettivi, utili a contrastare i mutamenti climatici. Barberino Tavarnelle diventa comune Plastic Free. L'amministrazione chiantigiana si impegna a realizzare un percorso collettivo che mira ad incrementare le attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e la necessità di adottare, nella quotidianità, pratiche che riducano sensibilmente la produzione di rifiuti ed in particolare gli imballaggi di plastica.

Con la sottoscrizione di un protocollo di intesa con Plastic Free e la referente locale, Eva Nisticò, inizia una nuova pagina green per l’amministrazione comunale che l'associazione Plastic Free ha riconosciuto come ente virtuoso nella pratica quotidiana e costante mirata a tutelare l’ambiente attraverso l’organizzazione di giornate di clean up, campagne nel mondo associativo e scolastico, passeggiate ambientali, attività social e collaborazione con il tessuto associativo locale.

“Siamo onorati - dichiara il sindaco David Baroncelli – che una delle realtà nazionali più rilevanti impegnate sui temi ambientali abbia individuato e selezionato il nostro comune per l’attuazione delle politiche di riduzione dei rifiuti, una priorità che da tempo portiamo avanti con fermezza e convinzione. Di fatto è stato riconosciuto il valore del nostro stile di vita orientato alla sostenibilità e alla ecoefficienza”. Nello specifico il Comune, attraverso il gestore dei servizi ambientali Alia, ha attivato diversi strumenti tra cui un canale di comunicazione diretto per ricevere le segnalazioni di abbandono illecito di rifiuti nel territorio comunale, un sistema per intervenire tempestivamente nella bonifica, vari interventi di controllo per contrastare l’inciviltà ambientale, ad esempio fototrappole, videosorveglianza, guardie ambientali. Inoltre ha adottato alcuni sistemi che riducono la plastica monouso nella sede degli uffici comunali e negli istituti scolastici.

“Il tema dell'ambiente è uno degli aspetti che sta più a cuore al Comune di Barberino Tavarnelle, - aggiunge l’assessora all’Ambiente Elena Borri - come dimostrano le tante attività nella gestione dei rifiuti urbani e i risultati raggiunti nei vari ambiti, finalizzati alla riduzione della plastica nel nostro territorio. Mi sto riferendo alla presenza dei fontanelli d’acqua potabile in diverse aree del nostro territorio, all’iniziativa di educazione ambientale “Puliamo il Mondo”, con la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse del Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, i numerosi volontari ambientali, le iniziative di successo quali i mercatini del libero scambio “Svuota la soffitta” che organizziamo periodicamente in piazza Matteotti per il riciclo e il riuso degli oggetti usati. Nelle prossime settimane allestiremo giornate di pulizia del territorio dedicate alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Un’opportunità necessaria ad acquisire consapevolezza e a prendersi cura del nostro territorio, del patrimonio pubblico che viviamo e abitiamo per mantenerlo pulito e vivibile”. “L’invito che rivolgiamo ai cittadini, soprattutto ai più giovani, - conclude il sindaco Baroncelli - è a farsi testimoni e promotori diretti partecipando alle iniziative e al contempo rivolgiamo un ringraziamento alla nostra comunità senza il cui contributo non avremmo raggiunto questo risultato”.

Fonte: Ufficio Stampa assOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

Notizie correlate