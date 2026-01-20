Beatrice Venezi contro tutti: "Fenice in mano ai sindacati. Sono così raccomandata che lavoro solo all'estero"

Politica e Opinioni Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

"Sono così raccomandata che lavoro praticamente esclusivamente all'estero", ha dichiarato Beatrice Venezi, rispondendo alle domande dei giornalisti. "Di questa vicenda parlerò a tempo debito: ora mi limito a una battuta calcistica che faceva spesso l'allenatore Boskov: la partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia".

Impegnata professionalmente dall'altra parte del mondo, Beatrice Venezi rompe il silenzio sulle polemiche che l'hanno investita riguardo alla Fenice di Venezia. Lo fa a margine della conferenza stampa per la Carmen di Bizet che dirigerà al Teatro Verdi di Pisa il 23 e 25 gennaio, alla guida dell'Orchestra da Camera Fiorentina.

Riguardo alla proposta degli orchestrali della Fenice di fare un passo indietro e ai presunti fraintendimenti, Venezi si è mostrata netta: "Quali fraintendimenti? Io non ho ancora messo piede a Venezia".

La direttrice ha spiegato che la tappa pisana rappresenta "un piacevole ritorno in Italia", inserito in un fitto calendario internazionale: due settimane a Trieste con "Ascesa e caduta della città di Mahagonny", poi Montevideo per un'altra Carmen e infine il Teatro Colón di Buenos Aires per l'inaugurazione della stagione con "Cavalleria rusticana" e "Pagliacci".

"Non ho parlato fino a questo momento e sto aspettando il momento giusto, che non è ancora arrivato", ha precisato. "Ci sono tanti elementi di cui parlare che ancora non sono entrati nella narrazione di questa vicenda, che sarà sicuramente da analizzare e sviluppare, però a tempo debito".

Venezi ha però commentato il contesto della polemica: "Le polemiche si commentano da sole. Ciò che avrei potuto commentare è il danno di immagine che il teatro La Fenice ha ricevuto a livello internazionale". La direttrice ha poi aggiunto una riflessione critica: "Quello che è mancato finora nella narrazione è ciò che si dice all'estero, dove ci si chiede perché una fondazione finanziata con fondi pubblici dallo Stato sia sostanzialmente gestita dai sindacati, in un contesto, mi si passi il termine, totalmente anarchico".

Non è mancata una chiosa sulle spille di protesta che potrebbero comparire anche a Pisa: "Le avrei fatte più stilizzate e magari con degli Swarovski per renderle più eleganti".

Notizie correlate

Pisa
Politica e Opinioni
14 Gennaio 2026

Aumenta il personale della polizia di Stato a Pisa e Pontedera: Lega soddisfatta

È stato reso noto da parte del Viminale il nuovo Piano di incrementi e assegnazioni del 231° corso allievi agenti e del 19° corso vice ispettori della Polizia di Stato [...]

Pisa
Politica e Opinioni
13 Gennaio 2026

Nuovo personale per la Polizia di Pisa, il COISP: "Grande soddisfazione"

Il Sindacato Indipendente di Polizia COISP di Pisa ha espresso "grande soddisfazione" in relazione al piano di assegnazioni di gennaio 2026 del personale del ruolo ispettori e degli agenti e [...]

Pisa
Politica e Opinioni
3 Gennaio 2026

Aggressione all'aeroporto di Pisa, AVS: "Clima di crescente tensione"

"Quanto avvenuto all’aeroporto di Pisa è un fatto di una gravità assoluta e non può essere archiviato come un episodio isolato". Così il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Massimiliano [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina