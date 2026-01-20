Civico 0: primo incontro del ciclo 'La leggenda del Santo Graal e il regno misterioso'

Nuovo appuntamento con “Civico 0” alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36) con il primo ciclo di conferenze dal titolo “La leggenda del Santo Graal e il regno misterioso” a cura dell’associazione Archeosofica Empoli, sabato 24 gennaio 2026, alle 17. Saranno tre incontri a ingresso libero.

Questo primo incontro dal titolo ‘La cerca del Santo Graal’ introdurrà il pubblico presente in un affascinante viaggio tra storia e leggenda. Da tempi immemorabili, in varie tradizioni ed in varie epoche, si trovano tracce del mito di un misterioso oggetto sacro contenente un alimento speciale e di un monarca Divino, suo possessore. Calice, pietra, patera, smeraldo, sono simboli che attraversano la storia dei popoli trasversalmente, racchiudendo sempre il medesimo arcano significato: un regno misterioso, una contrada sacra, un castello che si trova oltre il mare amaro della vita e la cerca da parte di prodi cavalieri del calice contenente una bevanda che dona l’immortalità.

LE ALTRE DATE – Sabato 31 gennaio, alle 17, con "Il mistero dei Templari". I Templari furono un Ordine di monaci-guerrieri inizialmente votati a proteggere coloro che si recavano in pellegrinaggio verso la Terra Santa. L’Ordine trovò la sua sede nel luogo in cui si credeva sorgesse nell’antichità il tempio di Salomone; fu riconosciuto nel 1129 e si espanse rapidamente in tutta Europa. Bernardo di Chiaravalle, definito la “Luce della cristianità”, ne ispirò la Regola. ll tramonto dell’Ordine iniziò nel 1307 quando centinaia di Templari furono ingiustamente arrestati, torturati e condannati al rogo dal re di Francia Filippo il Bello, forse intimorito dal loro potere. Nel 1312 l’Ordine fu soppresso: l’ultimo gran Maestro Jacques de Molay fu arrestato assieme ad altri cavalieri, rinchiuso in prigione e poi condannato ad atroci torture prima della morte sul rogo. Dopo 700 anni questo glorioso Ordine cavalleresco continua a far parlare di sé e le gesta eroiche dei suoi Cavalieri infiammano ancora i cuori di molti, lo spirito che li animava e che ha permesso loro di diventare i depositari di una spiritualità viva e operante fu intimamente legato alla Cerca del Graal.

Chiuderà questo primo ciclo di conferenze, "Santiago de Compostela, il cammino del pellegrino" il 7 febbraio 2026.

I dettagli sul programma alla biblioteca comunale Renato Fucini al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/le-iniziative-di-gennaio-2026-alla-fucini/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

