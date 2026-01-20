Donato un dermatoscopio ad alta risoluzione alla Dermatologia di Nottola

Bianconi, direttrice facente funzione dell’Ospedale: "Ringraziamo l’APS ASD Atletica Sinalunga per lo strumento"

È stato donato un dermatoscopio ad alta risoluzione alla Dermatologia dell’ospedale di Nottola. Lo strumento è stato consegnato nei giorni scorsi dal presidente dell’APS Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sinalunga Gianni Mencacci alla direttrice facente funzione del presidio ospedaliero Barbara Bianconi e alla dottoressa Elena Fiorentini dell’ambulatorio.

Lo strumento donato rappresenta un importante supporto per l’attività clinica, consentendo una diagnosi più accurata e tempestiva delle patologie cutanee, con particolare rilevanza nella prevenzione e nell’individuazione precoce dei tumori della pelle. L’apparecchio è un contributo concreto che va a migliorare la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti del territorio.

«Questa donazione, – sottolinea la direttrice Bianconi, – è un esempio concreto di come la collaborazione tra il mondo del volontariato e le strutture sanitarie possa tradursi in un reale beneficio per la salute dei cittadini. A nome di tutta l’Azienda, ringrazio l’APS ASD Atletica Sinalunga per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso il nostro ospedale».

«La disponibilità di strumenti diagnostici sempre più avanzati è fondamentale nel percorso oncologico, a partire dalla diagnosi precoce, - afferma il direttore dell’Oncologia di Nottola Francesco Di Clemente. - Donazioni come questa rafforzano il nostro impegno quotidiano nella lotta contro il cancro e testimoniano una forte vicinanza della comunità al lavoro degli operatori sanitari».

«La recente donazione,- dichiara il presidente dell’APS ASD Atletica Sinalunga Gianni Mencacci, -punta a migliorare anche la prevenzione oncologica legata al melanoma ed ai tumori cutanei e fa parte del percorso di supporto al Reparto di Oncologia che prosegue ormai da 19 anni con l'iniziativa “Dai una mano in corsa”»

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa

