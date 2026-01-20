Due agenti della Polizia Locale di Montopoli premiati per un eroico salvataggio

Grande orgoglio per il riconoscimento ricevuto da due agenti del comando di Montopoli, oggi, in occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Durante la cerimonia che si è svolta a livello provinciale a Cascina, l'assistente scelto Michele Fabrizio e la sovraintendente scelta Miria Pieroni hanno ricevuto un encomio ufficiale per un intervento di salvataggio avvenuto nei mesi scorsi. I due agenti sono intervenuti con tempestività e coraggio, riuscendo a salvare la vita di un uomo.

Nelle motivazioni del riconoscimento si legge come i due agenti abbiano agito "con pronta determinazione, lucido coraggio ed eccezionale perizia, incuranti del pericolo e della propria incolumità". Un’azione che ha evitato il peggio, dando prova di un "altissimo senso del dovere e di rare virtù umane".

"La professionalità e le qualità umane dimostrate da Michele e Miria danno lustro non solo alla nostra Polizia Locale, ma a tutta l’Amministrazione - dichiarano la sindaca Linda Vanni e la comandante Susanna Pisanò -. Un ringraziamento speciale va a loro e a tutti gli uomini e le donne del Comando, per il costante impegno quotidiano a tutela della nostra comunità".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa


