Ad Arnovecchio - l’oasi naturale protetta a due passi dal centro della città di Empoli – si festeggia la “World Wetlands Day 2025” (Giornata Mondiale delle Zone Umide) con una visita a tema, organizzata da Legambiente Empolese-Valdelsa gestore dell’area per conto del Comune di Empoli.

L’iniziativa si terrà domenica 1 febbraio 2026, dalle 10 alle 12, è gratuita ma con prenotazione obbligatoria ed è consigliato essere muniti di binocolo.

La ‘Giornata Mondiale delle Zone Umide’ ha lo scopo di accrescere la consapevolezza globale sul ruolo vitale delle zone umide per le persone e per il nostro pianeta. Questa data ricorda l’anniversario della Convenzione sulle Zone Umide che fu adottata nel 2 febbraio del 1971 come trattato internazionale nella città iraniana di Ramsar, e per questo è conosciuta oggi come Convenzione di Ramsar.

L’oasi di Arnovecchio, zona umida di origine artificiale, offre rifugio ad anatre selvatiche e ad altri uccelli acquatici come la Folaga ed il Tuffetto, lo Svasso maggiore, il Cormorano e il più raro Marangone minore. La visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso, di vedere bene le specie presenti nella piccola zona umida, illustrate da una esperta guida ambientale escursionistica.

COME PRENOTARSI - A Legambiente Empolese-Valdelsa, inviando una mail a oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico. Per approfondimenti su https://www.worldwetlandsday.org/ e https://www.legambiente.it/

DESCRIZIONE DELL’OASI - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant’anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l’osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

ORARI APERTURE - Nel mese di febbraio l’area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio (14.30-17.30) e la domenica mattina (9-12), sempre ad accesso libero; informazioni reperibili da Legambiente Empolese-Valdelsa, email oasidiarnovecchio@gmail.com, sulla pagina Facebook /oasidiarnovecchio e sul sito www.naturaintoscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

