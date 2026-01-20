Giorno della Memoria, il Comune di Fucecchio conferisce la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi

Martedì 27 gennaio, nel Giorno della Memoria, la ricorrenza che commemora le vittime dell'Olocausto, l'amministrazione comunale di Fucecchio conferirà la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi, Commendatrice al Merito della Repubblica Italiana, nonché testimone e superstite dell'eccidio del Padule di Fucecchio. La cerimonia, organizzata e coordinata dalle ragazze e dai ragazzi dell'associazione FucecchioèLibera, si terrà a partire dalle ore 8:30 presso il teatro Pacini: la prima parte sarà riservata agli studenti della scuola media, mentre dalle 10:30 alle 12 in programma un incontro aperto anche alle associazioni. Durante la mattinata si terranno inoltre delle riflessioni sul diario di Nedo Nencioni, con interventi della famiglia Nencioni.

Alle 12:30 in programma la commemorazione istituzionale e la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti in piazza XX Settembre e, a seguire, in via Giuseppe e Nedo Nencioni. Inoltre, dalle ore 8:30, presso la sede in via Padre Checchi dell'istituto superiore "Arturo Checchi", si terrà un incontro riservato agli studenti sul tema "Memoria viva, memoria condivisa", con "Dialoghi di Storia" a cura degli storici Emilio Bartolini ed Emanuele Vannucci.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

