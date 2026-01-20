Si fingono parenti per truffare due anziani a Grosseto: arrestati in autostrada

Due uomini della provincia di Napoli sono stati fermati dalla Polizia Stradale di Caserta in possesso di denaro e gioielli sottratti a una coppia di anziani di Grosseto, di 83 e 79 anni.

Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero contattato telefonicamente gli anziani fingendosi familiari in difficoltà economiche, convincendoli così a consegnare denaro e gioielli. Uno dei truffatori si sarebbe poi recato personalmente a casa della coppia, spacciandosi per un addetto alle poste, riuscendo a ottenere la refurtiva.

Sulla via del ritorno, i sospetti sono stati intercettati sull'autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio di Teano Nord, dalla Polizia Stradale di Caserta. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto gioielli in oro, tra orologi e altri monili, per un valore complessivo di circa 15mila euro, oltre a 790 euro in contanti.

Gli accertamenti hanno confermato che la refurtiva corrispondeva a quanto denunciato dalla coppia. Per i due truffatori, uno è finito agli arresti domiciliari e l'altro è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.