Il miglior cantuccio viene da una pasticceria di Scandicci

Martedì 20 gennaio, presso il Gran Caffè di Sesto Fiorentino (FI), ha avuto luogo la 4^ edizione dell'evento CANTUCCIO DAY dedicato a uno dei prodotti dolciari tipici della tradizione regionale.

Quest'anno sono state create ben 2 categorie (classico e creativo) alle quali si sono iscritte 15 pasticcerie e forni ciascuna. Nella categoria “Cantuccio classico di pasticceria” è risultato vincitore con 76 punti lo storica PASTICCERIA LA BUSSOLA di Scandicci. Al secondo posto con 63 punti Simone Frius - Caffè Patrizia (Campi Bisenzio).

Terzi a pari merito lo storico Forno Becagli di Firenze e la Pasticceria Fani di Sesto. Per la categoria “Cantuccio creativo” è risultato vincitore con 67 punti la PASTICCERIA FINISTERRAE di Firenze che ha presentato un biscotto con protagoniste nocciole Igp del Piemonte e arancia candita di Sicilia. Al secondo posto con 40 punti la Pasticceria Ginella di Grassina. Terzo classificato la Pasticceria Come una Volta di Quarrata.

Ai primi 3 classificati di ogni categoria targhe da esporre in negozio a cura di Carra distribuzione spa, nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie e main sponsor dell'evento. L'evento, presentato da Maurizio Melani, giornalista, docente di marketing e fondatore di Festival delle Pasticcerie, rientrava nel calendario di VETRINA TOSCANA: il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate