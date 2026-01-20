Il sindaco Baroncelli interviene sulla vicenda Atop

Sulla complessa questione che riguarda l’azienda Atop è il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli ad intervenire per sottolineare l’importanza del percorso intrapreso a favore del reinserimento occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. “Le istituzioni e i sindacati – dichiara - stanno lavorando per individuare una soluzione che possa dare le risposte migliori al territorio, in questo contesto assume un’importanza e un ruolo strategico la rete innovativa, composta dall’impresa e dalle istituzioni locali che lavorano corresponsabilmente per far fronte alla complessità del momento, occupandosi in prima istanza del mantenimento dei posti di lavoro”.

“Posso ritenermi soddisfatto rispetto a quanto sta avvenendo nell’ambito del tavolo di crisi, cui partecipiamo come amministrazione comunale, – continua il sindaco Baroncelli - i passaggi compiuti sono positivi e risolutori rispetto ad una crisi che si preannunciava tra le più pesanti e con significative ricadute. Stiamo dando e daremo il nostro apporto in termini di presenza e partecipazione, riteniamo che lo strumento regionale del Tavolo, che ci ha visti promotori, sia fondamentale per la rete di impresa, per il sindacato che ha mostrato capacità contrattuale propositiva e più in generale per la rioccupazione dei dipendenti”. "Intendo rivolgere un ringraziamento al consigliere regionale Valerio Fabiani – conclude il primo cittadino - e agli uffici della Regione Toscana per il lavoro svolto fino a questo momento”.

Fonte: ufficio stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

