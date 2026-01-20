Il sindaco Baroncelli interviene sulla vicenda Atop

Attualità Barberino Tavarnelle
Condividi su:
Leggi su mobile

Il sindaco David Baroncelli: "Tavolo regionale è fondamentale per la rete di impresa, il sindacato e la rioccupazione dei lavoratori"

Sulla complessa questione che riguarda l’azienda Atop è il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli ad intervenire per sottolineare l’importanza del percorso intrapreso a favore del reinserimento occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. “Le istituzioni e i sindacati – dichiara - stanno lavorando per individuare una soluzione che possa dare le risposte migliori al territorio, in questo contesto assume un’importanza e un ruolo strategico la rete innovativa, composta dall’impresa e dalle istituzioni locali che lavorano corresponsabilmente per far fronte alla complessità del momento, occupandosi in prima istanza del mantenimento dei posti di lavoro”.

“Posso ritenermi soddisfatto rispetto a quanto sta avvenendo nell’ambito del tavolo di crisi, cui partecipiamo come amministrazione comunale, – continua il sindaco Baroncelli - i passaggi compiuti sono positivi e risolutori rispetto ad una crisi che si preannunciava tra le più pesanti e con significative ricadute. Stiamo dando e daremo il nostro apporto in termini di presenza e partecipazione, riteniamo che lo strumento regionale del Tavolo, che ci ha visti promotori, sia fondamentale per la rete di impresa, per il sindacato che ha mostrato capacità contrattuale propositiva e più in generale per la rioccupazione dei dipendenti”. "Intendo rivolgere un ringraziamento al consigliere regionale Valerio Fabiani – conclude il primo cittadino - e agli uffici della Regione Toscana per il lavoro svolto fino a questo momento”.

Fonte: ufficio stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

Notizie correlate

Barberino Tavarnelle
Attualità
20 Gennaio 2026

Barberino Tavarnelle entra nella rete nazionale dei Comuni Plastic Free

Dalle piccole azioni e dai cambiamenti delle abitudini di un piccolo comune come Barberino Tavarnelle possono nascere grandi obiettivi, utili a contrastare i mutamenti climatici. Barberino Tavarnelle diventa comune Plastic [...]

Barberino Tavarnelle
Attualità
16 Gennaio 2026

Sono partiti i lavori per la Casa della Salute di Barberino Tavarnelle

Sono partiti i lavori per la realizzazione dello Spoke di Barberino Tavarnelle con l’obiettivo di potenziare l’offerta del sistema sociosanitario presente sul territorio. Negli spazi della ex biblioteca comunale, situati in [...]

Barberino Tavarnelle
Attualità
15 Gennaio 2026
francesco bagnoli organista

Alla riscoperta dell'organista Francesco Bagnoli, tra musica e memoria

Il Comune di Barberino Tavarnelle prosegue il suo inedito percorso di riscoperta e valorizzazione della figura di Francesco Bagnoli (Marcialla 1876 - Firenze 1947) con un nuovo appuntamento culturale che [...]



Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina