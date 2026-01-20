Il weekend del vivaio gialloblu: tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo

UNDER 19 GOLD

Sconfitta in volata per l’Under 19 Gold, che nel primo match casalingo della seconda fase cede il passo a Donoratico per 67-70. Con assenze e acciacchi vari che pesano nelle rotazioni castellane, ne emerge una sfida senza un padrone per tutti i quaranta minuti, con le squadre che viaggiano a braccetto senza che nessuna riesca mai a prendere vantaggi consistenti. Attacchi sugli scudi in avvio, con il tabellone che segna 24-20 dopo dieci minuti, preludio al 37-34 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi Donoratico sorpassa e prova a prendere il controllo (51-53 alla terza sirena), ma di fatto resta un testa a testa fino all’ultimo giro di lancette, quando gli ospiti dalla lunetta scrivono la fine.

Prossimo impegno martedì 27 gennaio alle 20:45 sul parquet del Don Bosco Livorno.

Abc Castelfiorentino – Basket Donoratico 67-70

Tabellino: Bartolini 9, Ticciati 24, Baldi 3, Vallerani 11, Leti 15, Paniccià, Ciulli 3, Bini, Kamberaj, Niccolini 2, Giglioli. All. Gasperoni. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 24-20, 13-14, 14-19, 16-17

UNDER 17 REGIONALE

Prosegue la corsa degli Under 17, che battono a domicilio il Costone Siena con un perentorio 48-89. Dopo un primo quarto sostanzialmente in equilibrio, i gialloblu allungano nella seconda frazione (30-48 all’intervallo), per poi prendere definitivamente il largo al rientro dagli spogliatoi, quando un parziale di 7-25 mette i due punti sulla via di Castello. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 37-73, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 24 gennaio alle 18 al PalaBetti contro Cerretese.

Costone Siena – Abc Castelfiorentino 48-89

Tabellino: Paniccià 26, Mannocci 16, Di Carlo 13, Capuana 4, Profeti 6, Bufalini 7, Di Vilio 2, Nardi 9, Muoio 6, Bianchi, Barbieri. All. Ciampolini.

Parziali: 18-24, 12-24, 7-25, 11-16

UDER 15 ECCELLENZA

Si chiude con un ottimo acuto casalingo il girone di andata degli Under 15 Eccellenza, che al PalaBetti chiudono la pratica Us Livorno 71-46. Approccio da manuale quello dei gialloblu, che nella prima parte si ergono a padroni su entrambe le metà campo, tanto che all’intervallo il tabellone segna 34-14. Un vantaggio che diviene abisso nella terza frazione (60-24 al 30′), con la reazione labronica nell’ultimo quarto che non basta a spostare l’inerzia di una gara sempre saldamente amministrata.

Prossimo impegno domenica 25 gennaio alle 11:30 al PalaBetti contro Firenze Basketball Academy.

Abc Castelfiorentino – Us Livorno 71-46

Tabellino: Macchi 5, Nardi 4, Giovannoni 13, Bellesi, Mannocci 3, Profeti 9, Scherillo, Faffi, Barbieri, Falorni 18, Muoio 3, Bertelli 16. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 16-5, 18-9, 26-10, 11-22

UNDER 13 REGIONALE

Primo successo della seconda fase per il gruppo Under 13, che davanti al pubblico di casa riscatta ai danni del Pino Firenze il difficile esordio contro la Laurenziana: 72-44 il finale al PalaGilardetti. Bella reazione per la truppa castellana, che impatta con autorità prendendo subito in mano il controllo della sfida e poi allungando a dismisura nella seconda parte di gara.

Prossimo impegno sabato 24 gennaio alle 16 sul parquet di Valdisieve.

Abc Castelfiorentino – Pino Firenze 72-44

Sono scesi in campo: Poggesi, Costa, Delli Carri, Asta, De Simone, Sordi, Lisi, Iori, Allegra, Bagnoli, Profeti, Lucchesi. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

MINIBASKET

Splendido en plein nel weekend del settore minibasket, che vede a segno tutte le formazioni gialloblu scese in campo.

A partire dai gruppi Esordienti, quello maschile di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, e quello femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, che superano rispettivamente l’Olimpia Legnaia al PalaBetti e l’Union Basket Campi lontano da casa. Passando agli Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, il gruppo Big si impone a sua volta al PalaBetti sull’Olimpia Legnaia, mentre il gruppo Open espugna il parquet dell’Affrico. Successo lontano da casa anche per gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini, corsari sul campo di Scandicci, mentre gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong battono a domicilio la Freccia Azzurra.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate