In casa ha droga e migliaia di euro in contanti, arrestato 30enne a Pisa

Pisa
L'intervento dei carabinieri scattato durante i controlli in città: il giovane era stato intercettato dopo la cessione di una dose

Intercettato subito dopo aver ceduto una dose a un acquirente, a casa sua aveva hashish, cocaina e migliaia di euro in contanti. Per questo un giovane è stato arrestato a Pisa dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio, nel quale i militari hanno rintracciato il soggetto, 30enne di origine straniera, dopo la cessione di una dose.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due panetti di hashish per un peso complessivo di 106 grammi, due involucri di cocaina per totale di 47 grammi, attrezzatura varia per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 2.705 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il tutto è stato sequestrato mentre per il 30enne, questa mattina nel rito direttissimo, è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Tutte le notizie di Pisa

