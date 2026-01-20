Investita da un treno a Empoli, giovane in gravissime condizioni

(foto di archivio)

È successo dopo le 21, quando alla stazione sono intervenuti soccorsi e forze dell'ordine

Una persona è stata investita questa sera da un treno alla stazione ferroviaria di Empoli. È successo intorno alle 21 quando, sul posto, si sono precipitati i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza, la polizia e la polizia ferroviaria. Da quanto si apprende ad essere stata investita sarebbe una giovane, trasportata in codice rosso in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Circolazione rallentata

Come informa Trenitalia, alle 21.20 è stata sospesa la circolazione sulla linea Firenze-Pisa. Nell'ultimo aggiornamento delle 22.30 la circolazione risulta fortemente rallentata: i treni alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza così come i regionali, che possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

