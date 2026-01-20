200mila euro di fondi PNRR per il rifacimento dei controsoffitti dell’istituto superiore statale Da Vinci di Empoli. È quanto prevede il finanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana di Firenze grazie al bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito per interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici scolastici. I lavori, che interesseranno i controsoffitti della scuola in via Fabiani, saranno eseguiti questa estate durante la pausa della didattica.

A novembre, gli studenti dell’istituto avevano occupato la sede denunciando che, tra i problemi strutturali dell'edificio, quello dei soffitti fosse una delle priorità.

Emma Donnini, Consigliera metropolitana con delega all’Edilizia Scolastica dell’Empolese Valdelsa, ha dichiarato: "Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento di 200.000 euro ottenuto dalla Città Metropolitana di Firenze per l’intervento di sistemazione del soffitto della scuola superiore Leonardo da Vinci di Empoli. Si tratta di una risorsa importante che consentirà di migliorare concretamente la sicurezza e la qualità degli spazi scolastici, rispondendo a un’esigenza sentita dalla comunità scolastica. La competenza dei tecnici della città metropolitana viene di nuovo dimostrata con la conoscenza delle singole realtà scolastiche e delle reali difficoltà e la capacità conseguente nell'intercettare risorse per rispondere a quelle difficoltà. Ringrazio tutti coloro che hanno lavo-rato per il raggiungimento di questo risultato, frutto di un’attenzione costante verso il territorio e le sue priorità".

Alessio Mantellassi, Sindaco di Empoli e Vicesindaco della Città Metropolitana di Firenze, ha aggiunto: "Sono contento che finalmente sia stato possibile accedere a risorse dedicate alla manutenzione degli edifici scolastici tramite i fondi Pnrr anche per la sede del Da Vinci, dove proprio il problema del soffitto era stato segnalato più volte sia da parte dell'amministrazione che dagli studenti durante gli scorsi mesi. Con la Città Metropolitana, di cui ringrazio tecnici e uffici, possiamo dare una risposta concreta e in breve tempo, contando di avviare i lavori durante i mesi estivi così da iniziare il nuovo anno scolastico con il cantiere concluso".

