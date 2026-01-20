La Lega al mercato di Fucecchio: focus sulla sicurezza e sulla Tenenza dei Carabinieri

Domani, mercoledì 21 gennaio, la Lega sarà presente a Fucecchio con una postazione informativa allestita in piazza XX Settembre, in occasione del mercato settimanale, dalle 10:30 alle 13:30. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà sotto la tettoia del bar prospiciente il mercato, sempre in piazza XX Settembre.

Durante la giornata, i cittadini potranno ritirare copie del “Manifesto per la Sicurezza”, redatto dal Segretario locale, Marco Cordone, che sarà presente per tutta la durata dell’iniziativa insieme al Consiglio Direttivo. Tra le tematiche principali, i partecipanti avranno l’occasione di ribadire la necessità di istituire una Tenenza dell’Arma a Fucecchio, proposta inserita al punto 7 del Manifesto, e di confrontarsi con i rappresentanti del partito sui temi della sicurezza.

La prossima settimana, Marco Cordone e il suo team continueranno il tour informativo nel Comune di Cerreto Guidi, proseguendo il dialogo con i cittadini sui temi della sicurezza locale.