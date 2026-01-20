Lavori a Pontorme e Santa Maria, due vie cambiano viabilità

Per lavori di realizzazione elettrodotto interrato, con ordinanza 26 del 20 gennaio 2026 cambia la viabilità in zona Pontorme. Fino al 12 febbraio 2026, dalle 9:00 alle 17:30, per via Giro delle Mura Sud (tratto dal civico n.20 al n.41) si istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti e il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi necessari alla concretizzazione dei lavori sopra citati. Per il tratto dal civico n.16 all’intersezione con la SS67 della stessa via, si dispone l'inversione del senso di marcia.
Mentre a Santa Maria, per via Oberdan, l'ordinanza 23 del 20 gennaio 2026 dispone che per il giorno 29 gennaio 2026, dalle 8:00 alle 17:00, su via Oberdan nel tratto dal civico n.3 al n.9 si disponga il restringimento della Carreggiata, l'obbligo pedoni dal lato opposto e l'istituzione del senso unico alternato con impiego di movieri. L'ordinanza nasce dalla richiesta effettuata per consentire l’attività di messa in sicurezza facciate con utilizzo di cestello elevatore.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
