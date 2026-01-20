Le foto raccontano San Lorenzo nel volume "Tra arte e botteghe"

Il cuore pulsante di San Lorenzo, tra i suoi artigiani, i commercianti e i vicoli carichi di storia, si svela in una nuova pubblicazione che ne celebra l’identità e la resilienza. È stato presentato martedì 20 gennaio alle ore 11.00, presso l’Hotel Centrale (Via dei Conti 3), il volume dal titolo “Tra arte e botteghe. Sguardi su San Lorenzo”.

Hanno partecipato alla presentazione: Jacopo Vicini, Assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze; Massimo Manetti, Presidente Camera di Commercio di Firenze; Riccardo Bartoloni, Presidente del CCN San Lorenzo; Santino Cannamela, Presidente Confesercenti Città di Firenze; Lapo Cantini Responsabile Confesercenti Città di Firenze; Silvia Coppini, Presidente Gruppo Fotografico Rifredi Immagine e Mario Curia, Mandragora Editore.

L'opera è curata dal Centro Commerciale Naturale “San Lorenzo”, in collaborazione con Confesercenti Firenze ed il Gruppo Fotografico Rifredi Immagine, e grazie al contributo del Comune di Firenze.

Il progetto nasce dalla volontà di documentare, attraverso l’obiettivo fotografico, il connubio indissolubile tra l’arte monumentale del quartiere e la vita quotidiana delle sue botteghe. Non solo un catalogo di immagini, ma una testimonianza viva di un contesto urbano unico al mondo, dove la tradizione del commercio di vicinato si intreccia con il patrimonio storico della città.

Il volume rappresenta un tributo a chi, ogni giorno, mantiene viva l'anima di San Lorenzo, offrendo uno "sguardo" inedito e profondo che va oltre la superficie turistica per riscoprire l’autenticità della Firenze più vera.

“San Lorenzo ha resistito al cambiamento globale che rende tutte le città del mondo uguali, e queste foto ne sono la testimonianza. Il nostro quartiere è ancora una bella realtà con tante attività tradizionali, nel commercio, come nella ristorazione e su area pubblica. – ha affermato Riccardo Bartoloni Presidente del CCN San Lorenzo – Ringraziamo il Comune di Firenze per aver reso possibile, con il contributo economico alla pubblicazione, la conservazione di un lavoro fotografico realizzato in concomitanza con una delle tante iniziative on the road fatte dal nostro centro commerciale naturale”.

“Questa pubblicazione non è soltanto un omaggio a uno dei quartieri più iconici del mondo, ma è la prova tangibile di quanto sia importante, oggi più che mai, fare sistema. Voglio ringraziare il CCN San Lorenzo, il Gruppo Fotografico Rifredi Immagine e l'Amministrazione Comunale per la sinergia messa in campo: questo volume è il frutto di un lavoro che mette al centro l'identità del nostro territorio. – ha affermato Santino Cannamela, Presidente Confesercenti Città di Firenze - Quando le imprese fanno rete, non si limitano a resistere alle sfide del mercato, ma creano anche un valore sociale. San Lorenzo, con le sue botteghe e i suoi volti, ci ricorda che l'unione tra operatori è il motore capace di valorizzare l'autenticità fiorentina".

“Le fotografie del gruppo fotografico Rifredi Immagine ritraggono la bella realtà popolare che è San Lorenzo, tradizionale e innovativa al tempo stesso – dice l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – un microcosmo economico e imprenditoriale che riunisce il piccolo commercio tradizionale, il Mercato Centrale, il raggruppamento turistico; questa pubblicazione così interessante è il risultato del gioco di squadra tra il locale Ccn, Confesercenti, Rifredi Immagine e l’Amministrazione comunale, siamo onorati di averla sostenuta con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il tessuto economico e commerciale della piccola impresa del commercio, del turismo e dei servizi”.

Fonte: Confesercenti Firenze