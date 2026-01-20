Livorno, 18 persone intossicate dopo un pranzo tra scacchisti

Cronaca Livorno
Dopo il pranzo a base di pesce, il ristorante chiarisce: "Siamo i primi a subire danni, stiamo cercando spiegazioni"

Un pranzo tra scacchisti si è trasformato in un incubo per una quindicina di partecipanti, alcuni dei quali sono stati costretti a rivolgersi alle cure del pronto soccorso. Tra i casi più preoccupanti, una bambina di 10 anni e un ragazzo di 16 anni, soccorsi negli ospedali della zona.

L'episodio è avvenuto domenica, durante un memorial di scacchi che ha visto partecipanti provenienti da diverse province della Toscana. I malori si sono manifestati dopo un pasto a base di pesce in un ristorante convenzionato con gli organizzatori del torneo. Nessun problema, invece, per chi aveva scelto il menu di carne.

L’Asl Toscana nord ovest ha avviato indagini epidemiologiche coinvolgendo il servizio veterinario e il servizio di igiene pubblica, con controlli sia sul locale sia sugli alimenti serviti. Complessivamente, le persone colpite dai sintomi sarebbero 18.

Il presidente del circolo scacchistico locale, Andrea Cosci, ha spiegato che alcuni tesserati si sono sentiti male. Ha raccontato che la bambina ha accusato dolori nella notte, seguita poco dopo dal padre, e che anche un sedicenne ha avuto sintomi simili. Ha aggiunto che sono state effettuate analisi delle feci per capire l'origine del problema e che la salmonella è stata esclusa.

Il titolare del ristorante ha dichiarato di non aver riscontrato problemi durante la cottura e ha sottolineato che loro sono i primi a subire danni. Ha detto che cercheranno di capire cosa sia successo a monte della catena alimentare.

