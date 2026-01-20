Livorno, arrestato cinquantenne per molestie nei confronti della ex

Un uomo di 50 anni è stato arrestato sabato sera a Livorno dai carabinieri con l'accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito dall'Arma, l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, si sarebbe presentato presso l'abitazione della ex convivente intimandole di farlo entrare, nonostante i due non vivessero più insieme.

I militari intervenuti hanno cercato di calmare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ma questi ha rifiutato di collaborare, opponendosi anche ai carabinieri con comportamenti aggressivi e oltraggiosi. Visto il rischio per l'incolumità della donna, i militari hanno proceduto all'arresto.

L'uomo è stato posto ai domiciliari e il GIP ha stabilito per lui l'obbligo di dimora nel comune di Livorno, con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7.