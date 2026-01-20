Colle di Val d'Elsa e Massa in finale per il titolo di capitale della cultura 2028

Sia Massa sia Colle di Val d'Elsa sono in finale per il titolo di Capitale italiana della cultura del 2028. Le dieci città della shortlist sono state annunciate oggi, Toscana e Lazio sono le uniche con due città in ballo. Di seguito l'elenco.
1. Anagni (FR) - Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce
2. Ancona - Ancona. Questo adesso
3. Catania - Catania continua
4. Colle di Val d'Elsa (SI) - Colle28. Per tutti, dappertutto
5. Forlì - I sentieri della bellezza
6. Gravina in Puglia (BA) - Radici al futuro
7. Massa - La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia
8. Mirabella Eclano (AV) - L'Appia dei popoli
9. Sarzana (SP) - L'impavida. Sarzana crocevia del futuro
10. Tarquinia (VT) - La cultura è volo
Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026.
“Essere nella short list – commenta con entusiasmo il sindaco di Colle Piero Pii – è una notizia che ci rende profondamente orgogliosi. È un riconoscimento importante per una città come Colle di Val d’Elsa, che pur nelle sue dimensioni ha dimostrato di saper esprimere idee, progettualità e una visione capace di parlare a livello nazionale. Questo risultato appartiene a tutta la comunità colligiana”.
