Dalla musica alla poesia, pubblicazione in vista per il pianista empolese Alessio Cioni

Dalla musica alla poesia, il pianista empolese e cerretese d'adozione Alessio Cioni fa parlare di sé stavolta in ambito letterario. Come annunciato in una nota "la prestigiosa Casa Editrice Dantebus ha selezionato alcune sue poesie per una prossima pubblicazione, confermando l’originalità e la forza della sua voce poetica".

Un cammino duplice, di musicista e di poeta, che prosegue per l'artista empolese. Nell'occasione, viene portata ad esempio una delle poesie dell'autore, intitolata "Cartografia dell'amore" che riportiamo di seguito.

Cartografia dell’amore

di Alessio Cioni

Vieni, e lascia che disegni sulla tua pelle

le mappe che i geografi mai conobbero:

il tuo respiro è il meridiano del mondo,

il tuo ventre — un emisfero che mi chiama.

Ogni bacio è un confine che si sposta,

un nuovo continente - ogni sospiro.

Quando i nostri corpi si chiudono come mani,

la Terra intera si curva per guardarci.

Non c’è est o ovest, né nord né fine:

solo due bussole impazzite d’amore

che girano, e in quel moto trovano

la perfetta quiete dell’universo.