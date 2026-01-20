Peccioli tra le eccellenze nazionali del turismo accessibile: uno dei tre Comuni italiani 'Destination4All'

Attualità Peccioli
Insieme a Peccioli, fanno parte di questo ristretto gruppo Cortina d’Ampezzo e Bibione

Peccioli si conferma tra i Comuni italiani più innovativi sul fronte dell’inclusione e della qualità delle politiche pubbliche, entrando a far parte delle sole tre destinazioni riconosciute in Italia dal progetto Destination4All, il protocollo dedicato allo sviluppo di un turismo accessibile e sostenibile. Insieme a Peccioli, fanno parte di questo ristretto gruppo Cortina d’Ampezzo e Bibione.

Un risultato di rilievo nazionale che colloca Peccioli accanto a realtà di forte attrattività turistica, come Cortina d’Ampezzo, destinazione internazionale che si prepara a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, e Bibione, modello consolidato di turismo balneare accessibile. Un accostamento che sottolinea come visione, progettualità e capacità amministrativa possano rendere un Comune protagonista indipendentemente dalle dimensioni territoriali.

Il riconoscimento Destination4All premia un percorso avviato, insieme a Roberto Vitali e con il supporto di Belvedere Spa, dall’Amministrazione comunale negli anni, fondato su una concezione dell’accessibilità come elemento strutturale delle politiche di rigenerazione urbana, sviluppo turistico e valorizzazione della qualità della vita. Non solo interventi infrastrutturali, ma un approccio integrato che coinvolge spazi pubblici, servizi, accoglienza e comunità locale.

A conferma di questo percorso, nei prossimi giorni sarà pubblicata la guida “Peccioli, destinazione accessibile 2026”, uno strumento informativo e operativo pensato per raccontare in modo trasparente e oggettivo il livello di accessibilità del territorio, dei servizi e dell’offerta culturale e turistica, rivolto a cittadini, visitatori e operatori.

Roberto Vitali a Ghizzano

roberto vitali al Palazzo Senza Tempo per un corso di formazione

Roberto Vitali al Triangolo Verde di Legoli

Roberto Vitali sulla passerella Endless Sunset

Essere tra i soli tre Comuni italiani Destination4All significa per Peccioli entrare in una rete di buone pratiche riconosciute anche a livello internazionale, dove l’accessibilità viene intesa come fattore di competitività, innovazione e sostenibilità, in linea con gli obiettivi di sviluppo promossi a livello europeo e globale.

Il collegamento con Cortina d’Ampezzo assume inoltre un valore simbolico e concreto: Peccioli condivide con una delle capitali mondiali dello sport e del turismo alpino gli stessi standard di visione e qualità dell’offerta, dimostrando che anche un borgo può rappresentare un modello avanzato di politiche pubbliche inclusive.

In questo contesto si inserisce anche l’orgoglio per il percorso sportivo di Eric Fantazzini, giovane bobbista legato al territorio, che rappresenta Peccioli nel panorama sportivo nazionale e internazionale e che proietta idealmente il Comune verso l’orizzonte olimpico di Milano-Cortina 2026.

Il riconoscimento Destination4All rafforza il posizionamento di Peccioli come laboratorio di innovazione territoriale, capace di coniugare cultura, sostenibilità, inclusione e visione strategica, e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel costruire una comunità aperta, accessibile e orientata al futuro.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio stampa

