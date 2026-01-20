Più Certaldo: dubbi sul Bilancio di Previsione e sulla "collezione di contenziosi"

"Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione. I Consiglieri del gruppo civico Più Certaldo hanno espresso forti perplessità sulla capacità della Giunta di rispettare gli impegni assunti, una circostanza che costringerà gli uffici ed i Consiglieri stessi, a lavorare a numerose variazioni di bilancio nel corso dell’anno.

Particolare preoccupazione è stata manifestata in merito ai numerosi contenziosi nei quali l’Ente è già attualmente coinvolto, in larga parte riconducibili a una gestione superficiale dei cantieri di rigenerazione urbana. Contenziosi che rischiano di produrre effetti concreti e negativi sulle finanze comunali e conseguentemente sulla capacità di rispettare gli impegni assunti.

A questo quadro si aggiunge l’atteggiamento tenuto dal Sindaco Campatelli nel Consiglio Comunale dello scorso dicembre, quando ha respinto come “non costruttive” le critiche sull’installazione delle lastre in “corten”. Critiche che l’Associazione Più Certaldo aveva già avanzato, promuovendo un confronto pubblico durante l’incontro del 2 dicembre ai Macelli Public Space.

Oggi apprendiamo che alcuni cittadini hanno avviato un’azione legale per la rimozione delle lastre in “corten” installate sulle facciate delle proprie abitazioni senza il consenso dei proprietari, i quali denunciano la lesione dei propri diritti e l’impossibilità di effettuare una corretta manutenzione degli immobili.

Un’ulteriore vicenda che conferma le criticità di un’Amministrazione che espone l’Ente ad inutili rischi e numerosi contenziosi, mettendo in discussione anche la narrazione della cosiddetta 'politica perbene'".

Lista Civica Piu Certaldo