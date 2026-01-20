"Quelli del Bar Pallino", dal libro lanciata l'idea di fare un film

Si è tenuta nei giorni scorsi alla Casa del Popolo di Sovigliana, la presentazione del libro di Rossana Ragionieri “Quelli del Bar Pallino” che rievoca le vicende dello storico locale che a cavallo tra gli anni Sessanta ed Ottanta, rappresentò, a Sovigliana, un punto di riferimento per tanti giovani e meno giovani, diventando un importante luogo di aggregazione o come lo definisce bene l’autrice, "un salotto urbano".

Il libro è colmo di episodi, di aneddoti, di racconti che certamente risultano cari ai protagonisti diretti di quel periodo, ma che costituiscono un forte elemento di curiosità anche per chi non ha condiviso quell’esperienza.

Alla presentazione, coordinata da Alessandro Lippi, sono intervenuti con l’autrice, il Sindaco di Vinci Daniele Vanni, il Senatore Dario Parrini e Paolo Saltarelli che ha parlato a nome dello storico gruppo di amici protagonisti di tante ‘goliardate’.

La presentazione è stata molto partecipata in linea con quella che si tenne nei mesi scorsi al Centro Coop di Empoli.

Tante le curiosità emerse, ma soprattutto la volontà di non fermarsi qui. È stato infatti lanciato il progetto di sottoporre il libro a dei produttori come idea per un film o una miniserie.

L’obiettivo è certamente ambizioso, ma Paolo Saltarelli e tutti gli amici di quello che fu il Bar Pallino, sono determinati a perseguirlo lanciando un appello a tutti coloro che possano contribuire a portare avanti un’idea che se dovesse concretizzarsi, permetterebbe di raccontare per immagini una storia colma di divertimento e di ironia, ma capace anche di rappresentare efficacemente un tempo che non c’è più.

