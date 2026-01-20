Rapinarono un distributore a Massarosa armati di pistola: due arresti

Cronaca Massarosa
I Carabinieri del Comando Provinciale di Lucca hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di una rapina commessa lo scorso autunno a Massarosa. Secondo quanto ricostruito, i due, un 36enne italiano e un 32enne cittadino rumeno, entrambi già noti alle forze dell'ordine, armati di pistola avrebbero fatto irruzione in un distributore di carburanti di via Montramito facendosi consegnare l'incasso, pari a oltre 2mila euro.

I responsabili sono stati identificati grazie all'analisi delle videocamere di sorveglianza e al monitoraggio dei loro movimenti prima e dopo il colpo. Inoltre, gli investigatori hanno accertato che i due avrebbero rubato un veicolo e uno scooter per commettere la rapina, configurando quindi anche il reato di ricettazione.

I provvedimenti restrittivi sono scattati dal rinvenimento dell'arma usata nel colpo e degli indumenti indossati dai malviventi. Al cittadino rumeno è stata inoltre contestata la responsabilità di un furto in abitazione avvenuto sempre a Massarosa..

