Ricercato per una rapina viene arrestato dopo il matrimonio in Comune

Cronaca
La vicenda da Grosseto. Le pubblicazioni hanno fatto scattare le verifiche

Durante il matrimonio in Comune sono arrivati i carabinieri, che al termine della cerimonia hanno arrestato lo sposo.

È successo a Grosseto dove sono intervenuti i militari. A far scattare le verifiche sul conto del giovane, secondo quanto emerso ricercato da tempo, sono state le pubblicazioni del matrimonio obbligatorie per legge. Lo sposo, un giovane di origine straniera, è stato raggiunto da un ordine di esecuzione di arresto per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023.

Al termine delle nozze, con la cerimonia arrivata a conclusione, è scattato l'intervento. Portato in caserma, qui gli è stato notificato l'ordine di esecuzione: il giovane è stato in seguito accompagnato in carcere.

