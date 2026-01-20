Scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma, stop alle trasferte fino a fine stagione

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di Margherita Cecchin per empolichannel.it)

La decisione del ministero dopo gli scontri tra gruppi di tifoserie in autostrada

Dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa tra tifosi della Fiorentina e della Roma in autostrada, il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte per entrambe le tifoserie fino al termine della stagione calcistica del campionato di serie A. Il provvedimento arriva in un periodo di scontri tra tifosi di altre squadre, fino all'ultimo episodio di domenica, quello che ha coinvolto appunto gruppi di supporter viola che erano diretti a Bologna e giallorossi, in viaggio invece verso Torino.

Le tifoserie, secondo quanto ricostruito, si sono incrociate poco prima in un autogrill. Qui non ci sarebbero stati scontri, ma la situazione sarebbe degenerata alcuni chilometri più avanti: decine di macchine e minibus hanno accostato in corsia di emergenza e circa duecento persone, molte vestite di nero e con il volto coperto, si sono affrontate con mazze e spranghe sulla carreggiata. Il traffico ha subito ripercussioni e la rissa si è conclusa nel giro di pochi minuti. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili degli scontri. Oggi il verdetto del Viminale, con un provvedimento che fa riferimento anche a gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
19 Gennaio 2026

Scontri al liceo Michelangiolo di Firenze: due prosciolti, un imputato ai servizi sociali

Due imputati prosciolti e un terzo ammesso ai servizi sociali. È questo l’esito del processo, celebrato con rito abbreviato, sull’aggressione avvenuta la mattina del 18 febbraio 2023 davanti al liceo [...]

Firenze
Cronaca
19 Gennaio 2026

Zubin Mehta cancella concerti con la Filarmonica di Israele

Il maestro Zubin Mehta ha annunciato la cancellazione di tutti i concerti programmati con la Filarmonica di Israele per manifestare il suo dissenso contro la politica del governo Netanyahu nei [...]

Firenze
Cronaca
18 Gennaio 2026

Muore travolto da un treno a Firenze

Un uomo è morto nella serata di oggi dopo essere stato investito da un treno nella stazione di Firenze Campo di Marte, al binario 3. Secondo quanto emerso dai primi [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina