Scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma, stop alle trasferte fino a fine stagione

Dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa tra tifosi della Fiorentina e della Roma in autostrada, il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte per entrambe le tifoserie fino al termine della stagione calcistica del campionato di serie A. Il provvedimento arriva in un periodo di scontri tra tifosi di altre squadre, fino all'ultimo episodio di domenica, quello che ha coinvolto appunto gruppi di supporter viola che erano diretti a Bologna e giallorossi, in viaggio invece verso Torino.

Le tifoserie, secondo quanto ricostruito, si sono incrociate poco prima in un autogrill. Qui non ci sarebbero stati scontri, ma la situazione sarebbe degenerata alcuni chilometri più avanti: decine di macchine e minibus hanno accostato in corsia di emergenza e circa duecento persone, molte vestite di nero e con il volto coperto, si sono affrontate con mazze e spranghe sulla carreggiata. Il traffico ha subito ripercussioni e la rissa si è conclusa nel giro di pochi minuti. La polizia ha avviato le indagini per individuare i responsabili degli scontri. Oggi il verdetto del Viminale, con un provvedimento che fa riferimento anche a gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie.

