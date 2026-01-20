Scuole sicure a Montespertoli, progetti di prevenzione e educazione alla sicurezza

Sono in corso in queste settimane a Montespertoli le attività del progetto Scuole sicure, un insieme di interventi educativi e di prevenzione rivolti agli studenti delle scuole del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui temi della sicurezza, della legalità e dei corretti stili di vita.

"In questa delicata fase di crescita è importante cercare di informare i ragazzi sui corretti stili di vita, coinvolgendoli in progetti mirati alla prevenzione. Le scuole sono luoghi privilegiati per educare alla sicurezza e al benessere, permettendo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di acquisire conoscenze e competenze che consentono loro di prevenire situazioni di pericolo e di sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole, valori fondamentali nella vita di comunità” dichiara l'Assessora all'istruzione, Daniela Di Lorenzo.

Il progetto prevede azioni mirate all’interno della Scuola Secondaria di Primo Grado “Renato Fucini” e sul territorio comunale, finalizzate in particolare alla prevenzione e al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani. Si tratta di una sfida educativa sempre più attuale, sia per il progressivo abbassamento dell’età di primo contatto con le sostanze, sia per la crescente diffusione di nuove tipologie di droghe.

L’Amministrazione comunale di Montespertoli, in collaborazione con la Polizia Municipale, la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno e il Ser.D, ha definito un calendario di incontri e attività che coinvolgerà circa 100 studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, nella fascia di età 12–13 anni.

Gli incontri di sensibilizzazione saranno dedicati alla tematica dell’uso di sostanze stupefacenti e prevederanno una parte teorica e una sessione pratica con l’utilizzo di simulatori al fine di sperimentare loro stessi gli effetti di uno stato psicofisico alterato nello svolgimento di semplici attività quotidiane, quali camminare, afferrare oggetti e/o guidare un ciclomotore.