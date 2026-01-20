Sicurezza nei locali, Confcommercio Pisa: "Regole e legalità sono la prima tutela per imprese e cittadini"

“Il rispetto assoluto delle regole è un principio irrinunciabile per garantire sicurezza, corretto funzionamento del settore e tutela dei cittadini”.

Con queste parole il Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, interviene a commento della direttiva del Viminale che ha rafforzato l’attenzione sui controlli nei locali, adottata in seguito ai tragici fatti di Crans-Montana.

“Confcommercio sostiene da sempre con convinzione ogni azione volta a contrastare abusivismo, illegalità e tutte quelle pratiche che si collocano ai margini del quadro normativo”.

“Si tratta di comportamenti che, oltre a presentare profili di rischio, determinano una forma evidente di concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano correttamente, investendo quotidianamente in professionalità, sicurezza e qualità del servizio”, aggiunge Pieragnoli.

Il tema non riguarda soltanto il rispetto formale delle disposizioni, ma anche la sicurezza effettiva: “Alcune situazioni irregolari finiscono per dare l’impressione di condizioni di tutela che in realtà non esistono – sottolinea Pieragnoli – generando un falso senso di protezione per i cittadini. È un aspetto che va affrontato con serietà e chiarezza”.

“Regole chiare, controlli efficaci e un contrasto deciso alle irregolarità – conclude il Direttore generale – sono elementi fondamentali per tutelare il lavoro delle imprese corrette e garantire un sistema economico sano, fondato sulla legalità e sulla concorrenza leale”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa