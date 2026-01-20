In onda "Sogni Arzilli", la nuova rubrica su Radio Lady

Sogni Arzilli, nuova rubrica di Radio Lady, nasce dal desiderio di dare voce ai sogni, ai desideri e ai percorsi delle persone, in una società che spesso fatica ad ascoltarli.

In ogni puntata vengono affrontati temi universali come il sogno, la scelta, il talento, la paura di non farcela, le crisi e le ripartenze. Le domande nascono spesso da citazioni, aneddoti o riferimenti culturali – classici o contemporanei – che diventano spunti leggeri ma profondi per parlare di sé e del proprio percorso.

La rubrica alterna voci giovani e adulte, mettendo in relazione generazioni diverse e mostrando come il desiderio di “diventare ciò che si è” non abbia età. Studenti, professionisti, artisti, lavoratori e persone comuni sono invitati a raccontarsi senza filtri, in uno spazio autentico e non giudicante, dove la diversità dei percorsi diventa un valore.

Sogni Arzilli è un racconto corale in cui le storie personali diventano specchi in cui riconoscersi. La rubrica è ideata e condotta da Alessio Arzilli ed è in onda su Radio Lady.

Sogni Arzilli - le interviste

Ogni ospite sarà invitato a portare un “capolavoro”: un oggetto, un testo, un ricordo, un’esperienza o un frammento di vita che rappresenti una tappa significativa del proprio percorso personale.

Il “capolavoro” diventa così un pretesto narrativo per raccontarsi e condividere una visione personale del presente e del futuro.

Connessioni con il mondo del lavoro e delle esperienze di vita:

Il racconto dei giovani ospiti può aprire naturalmente a connessioni con il mondo del lavoro, dei mestieri e delle esperienze di vita.

Quando, durante l’intervista, emergono sogni o desideri legati a un percorso professionale o a una passione, la rubrica può dare spazio, nelle puntate successive, alla presenza di adulti o professionisti che quel percorso lo hanno già intrapreso o realizzato.

In questo modo, il desiderio espresso da un giovane non resta astratto, ma si confronta con la storia concreta di chi ha trasformato un sogno in un percorso reale, offrendo ispirazione, possibilità e nuove domande.

Screenshot

Perché nasce Sogni Arzilli?

Si dice spesso che i giovani siano svogliati o privi di obiettivi. Io credo che non sia vero. Credo piuttosto che abbiano bisogno di spazio, di tempo e soprattutto di essere ascoltati.

Sogni Arzilli nasce da questa esigenza: creare uno spazio di racconto in cui le persone – giovani e adulte – possano sentirsi legittimate a esprimere ciò che sono e ciò che vorrebbero diventare, senza giudizio.

Nel lavoro con i ragazzi ho imparato quanto sia importante dire, e soprattutto dimostrare: “Mi fido di voi”. La fiducia genera responsabilità, e la possibilità di raccontarsi genera consapevolezza.

Sogni Arzilli crede nella forza dello scambio generazionale e nella narrazione come ponte tra chi sta cercando la propria strada e chi ne ha già percorse alcune. Perché oltre alle ore dedicate alle materie scolastiche, forse oggi c’è bisogno anche di un tempo dedicato a una domanda semplice e fondamentale:

che cosa sogni?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gonews.it (@gonews_it_)

Chi è Alessio Arzilli, il conduttore

Nato a San Miniato (PI) e cresciuto a Empoli (FI), Alessio Arzilli è attore, presentatore e docente. È diplomato presso l’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” del Teatro Stabile del Veneto ed è docente tutor per l’orientamento, con formazione svolta nei percorsi INDIRE.

Ha lavorato come presentatore per eventi culturali e musicali (Enea Barock Orchestra, Salone del Libro di Torino per il Gruppo Iren) e come live presenter per QVC Italia.

Ha un percorso artistico che nasce dal teatro; più recentemente ha recitato nel film "Non è un paese per single" (Prime Video, 2026).

È autore del monologo corale Ascolta, sul tema della violenza sulle donne, e ha ricevuto il premio “Il teatro per la legalità”, patrocinato da Senato della Repubblica e Camera dei Deputati.

